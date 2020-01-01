ТОП-5 самых эмоционально истощающих привычек
Наш запас энергии ограничен, поэтому, когда мы расходуем его не слишком экономно, нам кажется, что в нас что-то перегорает. Такое состояние называют еще эмоциональным истощением, и оно может быть крайне опасным как для физического, так и для психологического здоровья человека. Какие ежедневные привычки истощают нас эмоционально больше всего, расскажет Ivona.
Что приводит к эмоциональному истощению?
Читай также: 6 поводов не расстраиваться, что вы одни на День святого Валентина
1. Вы взваливаете на себя чужой эмоциональный груз
Считается, что именно для этого и нужны друзья и близкие: выслушивать проблемы друг друга, переживать их вместе, находить общие решения. В целом это правда, но лишь отчасти. Дружба и общение с людьми не должны выматывать вас, они не должны определять вас, как личность и уж тем более вы не должны жить чужими проблемами. Наверняка в окружении каждого есть человек, который привык изливать свой негатив на других, “подзаряжаясь“ их положительной энергетикой. Такие отношения изматывают, и необходимо научится ограждать себя от тех, кто использует вас лишь как жилетку для слез, не предлагая ничего взамен.
2. Вы не умеете расставлять приоритеты
Если вы не знаете, чего хотите, то вся ваша жизнь превращается в бессмысленный бег по кругу. Вы хватаетесь за многое, но ничего не доводите до конца, из-за чего нередко чувствуете вину в первую очередь перед собой. Это естественно, что ваши жизненные цели и потребности меняются со временем. Нужно уметь вовремя остановиться и проанализировать существующую ситуацию. Хватит плыть по течению, иначе это занесет вас в бурные воды эмоционального выгорания и истощения.
3. У вас постоянно беспорядок дома
В метафорическом смысле ваш дом - отражение вашей души. Если вам не хватает эмоционального спокойствия, и вы отчаялись найти причину этого состояния, стоит начать с малого - с уборки. Сделайте ваше жилище оазисом, тем местом, в которое вам хочется возвращаться. Если оно будет опрятным и светлым, вы интуитивно ощутите потребность соответствовать месту своего обитания. Никто не говорит об идеальном порядке, просто в следующий раз, прежде чем бросать вещь прямо на пол, не поленитесь, донесите ее до шкафа и урны. Пусть хоть в вашем доме, вашем убежище будет порядок.
Читай также: ТОП-7 признаков того, что вы выросли в токсичной семье
4. Вы не заботитесь о своем теле
Для ментального здоровья крайне важно и состояние вашего тела. Сидячий образ жизни, фаст-фуд на ужин, алкоголь, недосып и переработки истощают ваш организм и наносят непоправимый ущерб здоровью. Помните, что ваше здоровье дано вам лишь раз и в единственном экземпляре, берегите это сокровище, вместо вас этого не сделает никто.
5. Вы слишком много переживаете
Конечно, это очень здорово, что ваш эмоциональный интеллект хорошо развит, и вы не можете оставаться равнодушным, когда вокруг происходит что-то неладное. Проблемы начинаются тогда, когда ваша тревожность выходит из-под контроля. Беспричинное беспокойство, апатия сменяющаяся резкими приступами активности, бессонница могут быть свидетелями серьезных психологических расстройств, с которыми справиться самостоятельно крайне сложно. Мы не можем порекомендовать вам не переживать ни о чем вообще, просто постарайтесь контролировать свои эмоции хотя бы в тех случаях, когда повлиять на ход события вы никак не можете.
Ранее мы рассказывали, как общаться с негативными людьми.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил