Что нужно вычеркнуть из своей жизни прямо сейчас?

Наш запас энергии ограничен, поэтому, когда мы расходуем его не слишком экономно, нам кажется, что в нас что-то перегорает. Такое состояние называют еще эмоциональным истощением, и оно может быть крайне опасным как для физического, так и для психологического здоровья человека. Какие ежедневные привычки истощают нас эмоционально больше всего, расскажет Ivona.

Что приводит к эмоциональному истощению?

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1. Вы взваливаете на себя чужой эмоциональный груз

Считается, что именно для этого и нужны друзья и близкие: выслушивать проблемы друг друга, переживать их вместе, находить общие решения. В целом это правда, но лишь отчасти. Дружба и общение с людьми не должны выматывать вас, они не должны определять вас, как личность и уж тем более вы не должны жить чужими проблемами. Наверняка в окружении каждого есть человек, который привык изливать свой негатив на других, “подзаряжаясь“ их положительной энергетикой. Такие отношения изматывают, и необходимо научится ограждать себя от тех, кто использует вас лишь как жилетку для слез, не предлагая ничего взамен.

ТОП-5 самых эмоционально истощающих привычек pinterest.com

2. Вы не умеете расставлять приоритеты

Если вы не знаете, чего хотите, то вся ваша жизнь превращается в бессмысленный бег по кругу. Вы хватаетесь за многое, но ничего не доводите до конца, из-за чего нередко чувствуете вину в первую очередь перед собой. Это естественно, что ваши жизненные цели и потребности меняются со временем. Нужно уметь вовремя остановиться и проанализировать существующую ситуацию. Хватит плыть по течению, иначе это занесет вас в бурные воды эмоционального выгорания и истощения.

3. У вас постоянно беспорядок дома

В метафорическом смысле ваш дом - отражение вашей души. Если вам не хватает эмоционального спокойствия, и вы отчаялись найти причину этого состояния, стоит начать с малого - с уборки. Сделайте ваше жилище оазисом, тем местом, в которое вам хочется возвращаться. Если оно будет опрятным и светлым, вы интуитивно ощутите потребность соответствовать месту своего обитания. Никто не говорит об идеальном порядке, просто в следующий раз, прежде чем бросать вещь прямо на пол, не поленитесь, донесите ее до шкафа и урны. Пусть хоть в вашем доме, вашем убежище будет порядок.

ТОП-5 самых эмоционально истощающих привычек pinterest.com

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4. Вы не заботитесь о своем теле

Для ментального здоровья крайне важно и состояние вашего тела. Сидячий образ жизни, фаст-фуд на ужин, алкоголь, недосып и переработки истощают ваш организм и наносят непоправимый ущерб здоровью. Помните, что ваше здоровье дано вам лишь раз и в единственном экземпляре, берегите это сокровище, вместо вас этого не сделает никто.

5. Вы слишком много переживаете

Конечно, это очень здорово, что ваш эмоциональный интеллект хорошо развит, и вы не можете оставаться равнодушным, когда вокруг происходит что-то неладное. Проблемы начинаются тогда, когда ваша тревожность выходит из-под контроля. Беспричинное беспокойство, апатия сменяющаяся резкими приступами активности, бессонница могут быть свидетелями серьезных психологических расстройств, с которыми справиться самостоятельно крайне сложно. Мы не можем порекомендовать вам не переживать ни о чем вообще, просто постарайтесь контролировать свои эмоции хотя бы в тех случаях, когда повлиять на ход события вы никак не можете.

ТОП-5 самых эмоционально истощающих привычек pinterest.com

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