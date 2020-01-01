По-настоящему умные и мудрые люди умеют вовремя "заткнуть" поток негатива.

Все мы рано или поздно сталкиваемся с до боли неприятными личностями, которые несут с собой исключительно негатив. Общение с ними не приносит нам ничего, кроме утомления, раздражения и плохого настроения. Как же оградить себя от них? Как научиться общаться с ними так, чтобы они не влияли на нашу жизнь (по крайней мере больше, чем следует? Умные люди в общении с токсичными людьми используют некоторые трюки, которыми делится с вами Ivona.

Читай также: Как отношения с отцом влияют на ваши отношения с мужчинами: 4 важных фактора

1. Проявляйте бдительность и осознанность

Первое, с чего следует начать, это - пересмотреть уже имеющийся круг общения и в дальнейшем тщательно подходить к отбору людей, которые входят в него. Сократите общение до минимума с теми, чье поведение кажется вам токсичным, общение с которыми заставляет чувствовать себе не в своей тарелке и во время, и после разговора. По-настоящему умный человек, даже если ему приходится встречаться с негативной личностью, никогда не выводит общение с ней до прямого столкновения и предпочитает проявлять максимум осторожности.

Как общаться с негативными людьми? 6 полезных советов pinterest.com

2. Тренируйте память

По-настоящему мудрый человек, сталкиваясь с глупостью, негативным мышлением и токсичностью, не перекладывает ответственность за чужие поступки на себя и умеет максимально от этого отстраниться. Также он не злопамятен, и всегда готов простить любого за его прегрешения. Однако он не забывает их. Это вовсе не значит, что умный человек при удобном случае использует чужую слабость себе во благо. Это значит лишь то, что в дальнейшем он приложит максимуму усилий, чтобы подобная ситуация не повторилась, держа в памяти последствия предыдущего раза.

3. Будьте стойкими

У умных людей есть свой секрет общения с негативными людьми, и он на самом деле достаточно прост: они умеют быть стойкими. Общаясь с личностями неприятными, неприветливыми или даже токсичными, такие люди крепко стоят на своих двоих, защищенные броней из уверенности в себе, своих силах и убеждениях. Прекрасно осознавая природу человека, с которым они общаются, они не допускают и малейшей вероятности поддаться на провокацию.

Как общаться с негативными людьми? 6 полезных советов pinterest.com

Читай также: ТОП-7 признаков того, что вы выросли в токсичной семье

4. Знайте свои границы

Хотите быть мудрым человеком и научиться общаться с негативными людьми? Научитесь оберегать свое личное пространство. Не позволяйте каждому влезать в него с ногами в грязных ботинках, без стеснения проводите перед людьми черту, за пределы которой они не имеют права заходить. И не нужно бросаться в пространственные объяснения, которые в данном случае будут выглядеть, как извинения за то, что вы не позволяете сесть себе на голову. Ваше нежелание делить личное пространство с теми, кто не умеет его уважать и ценить - достаточно убедительный аргумент в вашу пользу.

5. Берегите свою энергию

Общение с негативными личностями напоминает борьбу с ветряными мельницами: энергии отнимает много, а толку от этого - чуть. Зачем тратить свои жизненные ресурсы на того, кто не сумеет этого оценить? Берегите свою энергию, свое “я“, уважайте себя и подходит к общению с негативными людьми сознательно.

6. Берегите свое время

Воспринимайте токсичных людей в своей жизни, как помеху, отвлекающий фактор, который мешает достичь вам намеченной цели. Если существует возможность избежать общения с таким человеком, воспользуйтесь ею. Это значительно сэкономит вам время: не нужно тратить его на поиск причинно-следственных связей или оправданий для их поведения. Никакой пользы вам от этого не будет, а нервы и времени такие философствования могут отнять изрядно.

Как общаться с негативными людьми? 6 полезных советов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как стать идеальной парой для своего партнера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.