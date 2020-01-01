ТОП-8 фильмов для повышения женской самооценки

Вдохновляющие картины о женщинах и для женщин.

Всем нам порой не достает уверенности в себе. Ivona создала киноподборку о женщинах, чей пример силы, очарования и страсти вдохновит любую на грандиозные подвиги и поднимет ее самооценку. Эти фильмы не о “слабом поле“, а о настоящих женщинах, способных изменить мир. Хотя бы свой.

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“Женщинам тут не место“ - вот что слышит в свой адрес Джордан О’Нил, когда прибывает на учения ВМС США. Но она готова доказать и своим сослуживцам, всему миру и себе в первую очередь, что ей хватит сил и выносливости пройти испытание, на котором 60% мужчин сдаются еще на первой неделе. Сможет ли солдат Джейн выжить в адских условиях реальных военных действий и противостоять политическим интригам, в которых живой человек - всего лишь разменная монета?

Малышка на миллион

Мэгги не хочет, чтобы ее считали “белым мусором“ и своими потом и кровью старается выбраться из нищеты и неизвестности. Бокс - ее жизнь и она готова посвятить спорту ее целиком. Особенно если ее тренером становится знаменитый Фрэнки Данн, который принципиально “не тренирует девчонок“. Своим трудом и упорством Мэгги заслужила уважение Фрэнка и соперников. Но мир спорта жесток и “малышка на миллион“ решает раз и навсегда покинуть ринг. Поможет ли Фрэнк “своей бесценной“?

У зеркала два лица

Могут ли отношения быть чисто платоническими? Достаточно ли этого, чтобы ощущать себя по-настоящему счастливой? Роуз мечтает о полноценной любви: со страстью, влечением и дрожью в коленках. Поэтому она решает измениться ради своего супруга, который избегает ее. И дело не в том, что Грегори не любит Роуз. Просто он уверен, что счастливым может быть лишь платонический союз, основанный на эмоциональной близости. Но Роуз не теряет надежды пробить его броню своим очарованием и целеустремленностью.

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Безумный по красоте фильм повествует о жизни одной из самых известных женщин мира - Фриде Кало: ее любви, ее боли, ее страсти, ее искусстве. Ее жизнелюбие и дерзость покорили самого Диего Риверу, чья любовь для нее была и блаженством, и проклятием. Сильная женщина - верная себе женщина, и жизнь знаменитой Фриды - прекрасное тому доказательство.

Красотка на всю голову

Действительно ли внешность так важна? Всю жизнь Рене была уверена, что именно из-за своей неприметности и лишнего веса она просто физически не может стать счастливой и найти своего принца. Но падение с велотренажера все решило за девушку: очнувшись, она видит себя невероятной красоткой. И начинает вести себя соответствующе. Рене притягивает к себе как магнит, ее уверенность и непосредственность восхищают ее близких, а она сама начинает верить, что дело не только в ее красоте внешней, внутренняя также имеет большое значение. Девушке еще предстоит взглянуть на себя объективно, но теперь ей ничто не помешает верить, что любой заслуживает счастья.

Блондинка в законе

Эль Вудс все называют Барби и не воспринимают всерьез из-за ее внешности типичной, во многом даже анекдотичной, блондинки. Поэтому ее и бросает Уорнер, который рассчитывает построить политическую карьеру и связать свою жизнь с чопорной интеллигенткой, которая будет соответствовать его статусу. Но Эль не привыкла проигрывать. Девушка поступает в Гарвард, где скоро становится одной из самых успешных студенток. Ей прочат великолепную карьеру адвоката. Всего этого Эль добилась своим упорством, не лишившись при этом самой себя - веселой неунывающей блондинки.

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Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт доказывает, что не существует “маленьких“ женщин: каждая из них - неповторима и уникальная, и порой их заслуги гораздо значительней, чем кажутся на первый взгляд. Любовь и амбиции, упорство и настоящая дружба причудливо переплетаются в жизнеописании четырех сестер. Каждая из них - неповторимый алмаз, огранку которого эти маленькие женщины берут в свои руки. Каждая на свой манер.

Анжелика

Пятисерийная экранизация романов Анн и Сержа Голон повествует о приключениях Анжелики - прекрасной, неугомонной, разбивающей сердца королям и покоряющей одним лишь взглядом целые армии мужчин. Она - воплощение настоящей женщины: Анжелика может быть ребячлива и капризна, но способна вынести голод, рабство и лишения, лишь бы сохранить своих детей и любимого мужчину. Она никогда не унывает, не боится работы, но всегда остается красивой в своем упрямстве, мудрости и находчивости.

Ранее мы представили киноподборку лучших историй любви, основанных на реальных событиях.

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