Без страха кого-то обидеть или испортить свой светлый образ.

Очень часто мы соглашаемся на что-то лишь из нежелания обидеть просящего. Сами мы при этом попадаем в неловкие и неудобные ситуации, которые заставляют нас тратить свое время, деньги, жизненную энергию на то, что лично нам совершенно не нужно. Поэтому очень важно научиться отказывать людям: мягко, но уверено. Как говорить людям “нет“ безбоязненно, расскажет Ivona.

Читай также: Как правильно отвечать на оскорбления? ТОП-5 универсальных способов

1. Определите свои границы

Без этого шага вы никогда не научитесь говорить “нет“. Если человек четко знает свои приоритеты и уверен в собственных принципах, у него уже есть достаточно мотивации отстаивать их всеми возможными способами. Вам станет гораздо легче отказывать, если вы действительно поймете, что для вас приемлемо, а что лишь кажется таковым.

Как научиться говорить "НЕТ"? 6 простых шагов pinterest.com

2. Тщательно обдумывайте ответ

Давайте на чистоту: просящий у вас что-либо человек, так или иначе, думает в первую очередь о собственной выгоде. За ваш счет. Поэтому нет ничего дурного в том, чтобы, прежде чем дать ответ, тщательно взвесить все “за“ и “против“. Спросите себя, чего вы можете лишиться в случае согласия, или что можете обрести в случае отказа, и принимайте решения исходя из этого. Проявите чуточку эгоизма, это несложно. Помните: если вы сами не подумаете о себе, за вас этого не сделает никто.

3. Не извиняйтесь

Пусть это и прозвучит слишком жестко, но в данном случае ваши извинения - лишь проявление слабости, сигнал для просящего, что вы не уверенны в собственном отказе. Таким образом, у него есть шанс, задействовав всю свою убедительность, все же заставить вас сделать то, что вам совершенно не хочется. Будьте категоричны, отстаивая свою позицию, время и прочие ресурсы, приучите окружающих к тому, что ваше “нет“ - железно. И здесь вовсе не за что извиняться.

Читай также: 7 ваших ожиданий, которые никто НЕ обязан оправдывать

4. Предлагайте альтернативу

Но лишь в том случае, когда вы действительно хотите помочь человеку, но не способны исполнить его просьбу полностью. Если же вы предлагаете “утешительный приз“ лишь для того, чтобы не чувствовать вину - бросьте это гиблое дело. Ваш отказ всегда должен быть объективным и обоснованным, и если просящий не понимает ваших мотивов и не готов войти в ваше положение, почему же вы должны делать это для него?

Как научиться говорить "НЕТ"? 6 простых шагов pinterest.com

5. На прямые вопросы давайте прямые ответы

Прекратите додумывать за окружающих, что они хотели сказать, и научитесь не замечать завуалированных просьб. Взрослый человек, который действительно хочет получить результат, умеет задать свой вопрос (или озвучить свою просьбу) прямо и четко, так, что на него можно ответить одним словом “да“ или “нет“. Вот тут уже дело за вами: подумайте в первую очередь о себе и о своем удобстве, а не о том, что ваш отказ может обидеть человека или выставить вас в неблагоприятном свете. Помните, что вокруг людей, неспособных на отказ, чаще всего находится большее количество манипуляторов, которые буквально питаются их нерешительностью. Пусть ваши отказы и лишат вас половины знакомых, зато рядом с вами останутся действительно адекватные люди, способные уважать ваши желания и личное пространство.

6. Не врите

У каждого человека есть полное право говорить “нет“ тогда, когда он действительно не хочет делать чего-либо. Ваше нежелание - уже достаточная причина для отказа, нет нужды сочинять что-то еще. Уважайте свои чувства, считайтесь со своими желаниями, и тогда окружающие будут делать то же самое.

Как научиться говорить "НЕТ"? 6 простых шагов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, за что не стоит извиняться.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.