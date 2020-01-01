Не знаете, как испортить отношения? Используйте такие комплименты регулярно.

В комплиментах важно не количество, а качество, о котором мужчины порой забывают. Далеко не каждое хвалебное (по их мнению) слово, звучит для женщины, как похвала. Какие, по мнению женщин, комплименты являются плохими настолько, что могут быть восприняты, как оскорбление, расскажет Ivona.

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1. Стереотипные комплименты

Когда кто-то с изумлением заявляет, что вы делаете что-то великолепно, вас начинает распирать гордость. Но лишь до момента, когда слышится продолжение фразы “… как для девушки“. Вот тут внутри все опускается, в ушах начинает стучать кровь и комплимент больше не воспринимается, как похвала или попытка сделать вам приятное, а скорее как неуместное замечание или даже оскорбление. Подобные “комплименты“ пропитаны снисхождением и основаны, как правило, на стереотипах о женщинах, которые были давно уже опровергнуты не единожды. Хотите сделать женщине приятное? Ограничьтесь комплиментом ее навыкам, без сноски на какие-либо социальные нормы (“Ты отлично водишь!“ вместо “Ты не плохо справилась, как для девушки“).

5 худших комплиментов, которые не нравятся девушкам pinterest.com

2. Комплименты в приказном тоне

“Тебе идет это платье. Надевай его почаще!“ Казалось бы, ну что в этом плохого? Начнем с того, что женщины одеваются и прихорашиваются в большей степени для себя и в целом не обязаны удовлетворять чужие эстетические ожидания. И им не очень-то нравится, когда за них решают, как им выглядеть. Но это вовсе не значит, что им безразлично то, какими их видят. Фраза: “Делай так почаще“ наталкивает на мысль, что без нового платья или прически, до какой-то заметной перемены они выглядели гораздо хуже. Если вам кажется, что ваша спутница сегодня особенно красива (хотя для вас она является таковой, в общем-то, каждый день), комплимента вроде: “Ты прекрасна!“ вполне достаточно, без оговорок на новую одежду, макияж или день недели.

3. Комплименты-сравнение

Например: “Ты красива, как Меган Фокс!“ И здесь начинаются проблемы. Нет, все прекрасно понимают, что таким образом горе-ухажер хотел лишь сделать вам приятное, но он не учел несколько важнейших факторов:

вы можете не являться поклонницей Меган Фокс (или любого другого человека, с которым вас сравнили) и не считать ее такой уж привлекательной

женщинам приятней думать, что их красота уникальна

сравнение с другим человеком способно всколыхнуть детские комплексы (когда родители, к примеру, сравнивали свое чадо с кем-то, по их мнению, лучшим).

Гораздо приятней девушке будет услышать, что выразительность ее черт восхитила вас, и вы считаете, что она могла бы сниматься в кино/ быть моделью и т.д.

5 худших комплиментов, которые не нравятся девушкам pinterest.com

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4. “Недоверчивый“ комплимент

“Ого! У тебя свои попа/грудь/ ресницы? Выглядят отлично!“ Это не комплимент. Это невоспитанность и отсутствие вежливости. Как реагировать на такое? Убеждать, что все действительно натуральное? Глупо. Да и зачем? Чтобы нарваться на повторный подобный комплимент? К тому же, если не матушка-природа, а чудеса современной косметологии помогли вам выглядеть так, как сейчас, вы едва ли захотите обсуждать это с посторонними. Девушки, делая комплименты, проявляют больше такта. Вы никогда не услышите от них нечто вроде: “Ого, какая сверкающая макушка! Лысеешь или бреешься специально?“ Потому что они не хотят смущать мужчин или показаться слишком грубыми.

5. “С твоими данными? Не удивительно“

Даже если девушка красива, это вовсе не означает, что успехов в карьере, спорте, личной жизни и т.д. она добилась исключительно за счет миловидного личика. Безусловно, оно располагает к диалогу. Но крайне мало начальников, которые, к примеру, согласятся брать на серьезную должность не специалиста, а густо накрашенный манекен. Конечно, исключения случаются, оно они лишь подтверждают правило. Не все красивые девушки зациклены на внешности. Они предпочитают, чтобы их ценили за их профессиональные навыки и реальные таланты, за их достижения и стремления.

5 худших комплиментов, которые не нравятся девушкам pinterest.com

Ранее мы рассказывали, каким советам об отношениях не стоит верить.

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