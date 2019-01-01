Не возраст или развитость тела придают женщине житейской мудрости.

ТОП-10 вещей, которые не делают в отношениях по-настоящему зрелые женщины pinterest.com

Вопреки расхожему мнению, что мудрость приходит с возрастом, мы нередко можем наблюдать и вечных девочек с детскими замашками, и совсем молоденьких девушек с умом и житейским опытом в глазах. Человеческая зрелость - величина относительная, и нередко проявляется в том, как мы ведем себя в обществе своих возлюбленных. Каких вещей по-настоящему зрелая женщина никогда не делает в отношениях, расскажет Ivona.

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1. Она не забывает ценить своего партнера

Нередко, особенно в длительных отношениях, мы начинаем относиться к своей паре, как к должному, не замечая ее заслуг. Естественно, чувства со временем притупляются, романтика и нежность заменяются привычками, но по-настоящему зрелая женщина никогда не забывает отмечать, как много делает ее мужчина в отношениях, и она искренне благодарная ему за это.

ТОП-10 вещей, которые не делают в отношениях по-настоящему зрелые женщины pinterest.com

2. Она не зацикливается на недостатках

Подмечая только плохое, мы отбираем у своих партнеров мотивацию становиться лучше с каждым днем. Взрослая женщина с мудростью относится к чужим недостаткам, не ожидает достижения идеала, но умеет вдохновлять своего мужчину пусть на маленькие, но подвиги.

3. Она не забывает о близких

Умение соблюдать баланс между романтическими отношениями и взаимодействием с семьей, коллегами и друзьями отличает зрелую женщину от незрелой. Она ни за что не бросится в омут с головой и не сосредоточит все свои мысли лишь на возлюбленном. Для каждого человека в ее сердце есть отдельное место.

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4. Она не заставляет выбирать между ней и друзьями или семьей

Зрелая женщина понимает, что общение с родными и друзьями так же важно для каждого человека, как реализация в романтических отношениях. Ультиматумы или принуждения к выбору не только не улучшают микроклимат в паре, но и могут привести к натянутости и трениям.

ТОП-10 вещей, которые не делают в отношениях по-настоящему зрелые женщины pinterest.com

5. Она умеет ценить личное пространство

Мудрая, сформировавшаяся женщина ценит личное пространство своего партнера и не терпит посягательств на свое. Это помогает обоим партнера сохранить себя, как самостоятельную, думающую личность, заинтересованную во всестороннем развитии.

6. Она не предает себя

Даже будучи в отношениях, зрелая женщина не отказывается от тех вещей, которые ее вдохновляют и мотивируют, она готова идти на компромисс, но полностью меняться, изменять себе она не станет лишь в угоду партнеру.

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7. Она не забывает о самоуважении

Как бы сильно не любила зрелая женщина своего партнера, у ее чувств есть рамки, которые она не готова переступить. Она ни за что не допустит плохого к себе отношения, потому что знает, что достойна лучшего.

ТОП-10 вещей, которые не делают в отношениях по-настоящему зрелые женщины pinterest.com

8. Она не боится выражать свои чувства

Даже если они ей не совсем ясны. Мудрая, зрелая женщина всегда проговаривает, чего она хочет (или не хочет) от отношений, она не робеет перед проявлением эмоций, поощряет откровенные беседы и позволяет раскрыться не только себе, но и своему партнеру. При этом к чувствам она относится с равной долей уважения: и к своим, и к чувствам возлюбленного.

9. У нее нет завышенных ожиданий

И это делает ее в определенной степени неуязвимой к неожиданным промахам партнера. Да, у каждого есть свои недостатки, но не стоит забывать и о достоинствах! Она прекрасно осознает, что сама - не принцесса, и не ожидает, что ее мужчина будет сказочным принцем на белом коне.

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10. Она не зациклена на проверках

Зрелая женщина знает, что доверие - одно из самых дорогих и важных вещей в отношениях. Поэтому и не опускается до регулярных проверок или назойливых попытках уличить своего партнера в измене или лжи.

ТОП-10 вещей, которые не делают в отношениях по-настоящему зрелые женщины pinterest.com

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