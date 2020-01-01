Чему мужчинам стоит поучиться у женщин? 5 полезных вещей

Каких черт женского характера так не хватает представителям сильной половины человечества?

Ivona расскажет, что мужчинам давно пора перенять у так называемого “слабого пола“.

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1. Гибкость

Ее большинству мужчин не хватает как физической, так и ментальной. И если уж с физической они могут справиться с легкой руки тренера в спортивном зале, над ментальной приходится работать всю сознательную жизнь. Большинство мужчин склонны разделять мир лишь на черное и белое, тогда как существует еще сотни, тысячи, миллионы оттенков, которые они предпочитают не замечать. Будь мужчины гибче, им было бы проще понимать намеки и воспринимать витиеватые пространственные речи своих возлюбленных на тему “Куда же движутся наши отношения?“

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2. Решительность

Безусловно, муки сомнений, так или иначе, терзают и мужчин и женщин, но, как ни странно, при всей своей хрупкости и ранимости, вторые более решительны и хладнокровны в принятии решений. Особенно, если они касаются дел амурных. Вы редко встретите женщину, которая годами живет на две семьи: если уж она решилась на измену (из-за того, что чувства к супругу остыли), с большой долей вероятности она уйдет из семьи к тому, кто делает ее счастливой. Мужчины же способны поддерживать романы на протяжении долгих лет, каждый раз возвращаясь к привычной жизни и нелюбимой женщине. Потому что они сомневаются: “А вдруг я выбрал не ту?“

3. Беспомощность

Каждый мужчина втайне мечтает о женщине-вамп, но выбирает для длительных отношений хрупкую фею, которая будет смотреть на него огромными, полными доверия глазами, и рядом с которой он будет чувствовать себя супер-героем. Каждая женщина мечтает об альфа-самце, но в итоге остается с тем, кто ценит ее. Потому что роковые мужчины и женщины рано или поздно надоедают, и с этим ничего не поделаешь. Справедливости ради стоит заметить, что женщина-вамп все же женщина, и даже она способна проявить гибкость и показать свою уязвимую сторону любимому мужчине. Мужчины же остаются тверды в своей гордыне и неприступности, даже если любят горячо и искренне. Умей сильная половина человечества хоть изредка просить о помощи и показывать партнеру их важность и ценность, мир стал бы гораздо проще.

Чему мужчинам стоит поучиться у женщин? 5 полезных вещей pinterest.com

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4. Память

Загадка человеческой памяти до сих пор не раскрыта, но невозможно отрицать, что в запоминании деталей женщины все же сильнее мужчин. Если бы они запоминали так же, как и женщины, им бы не пришлось краснеть и попадать в неловкие ситуации, пропуская годовщины, именины, забывая любимый цвет супруги и прочие мелочи, которые являются для женщин непременным атрибутом заботы и заинтересованности.

5. Забота о себе

Будем надеяться, что скоро этот пункт совсем исчезнет из списка, так как современные мужчины все же постепенно приходят к тому, что о своем внешнем виде нужно заботиться. Но большинство до сих пор считает, что сделать маникюр и педикюр (или просто подстричь ногти и держать их в чистоте до того, как они превратятся в звериные когти), уложить волосы или воспользоваться уходовой косметикой - стыд и позор! В чем связь между всеми перечисленными пунктами и уменьшением мужественности мы так и не выяснили, но факт остается фактом - немного себялюбия и заботы о себе не помешает практически всем мужчинам.

Чему мужчинам стоит поучиться у женщин? 5 полезных вещей pinterest.com

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