Если вы не хотите, чтобы ваша ночь любви была безнадежно испорчена.

Каждому мужчине хочется выглядеть в глазах своей партнерши сильным и неуязвимым героем-любовником. Поэтому все шутки в свой адрес, особенно произнесенные во время секса, он воспринимает крайне болезненно. Ivona советует всегда стараться тщательно подбирать слова (в том числе похвалы) в постели и расскажет, над какими темами категорически нельзя пошучивать.

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1. Внешность

Если вы ложитесь с этим человеком добровольно, вас, скорее всего, привлекают его внешность, черты характера и прочее. Конечно, никто не идеален, и за годы отношений у вашего партнера могло, к примеру, прибавиться лишних килограммов, но постель - не самое удачное место для обсуждения диеты. Мужчина ожидает от вас похвалы и восхищения, именно такой стиль разговора вызовет у него ответное желание ценить вас за то, что вы рядом с ним.

ТОП-5 вещей о которых нельзя шутить в постели pinterest.com

2. Эмоции

Очень сложно контролировать их, когда вы занимаетесь сексом с любимым человеком. Конечно, наблюдать за их выражением порой может быть общим забавным: странные гримасы, возгласы, стоны. Все это - не предмет для шуток, это признак того, что ваш партнер раскрывается для вас, обнажает не только тело, но и душу. Зачем же высмеивать его за такой честный и чистый порыв? Зачем вынуждать его контролировать каждое свое движение, чтобы не нарваться на ваши колкости? К тому же уверены ли вы, что в моменты наслаждения выглядите не менее смешно?

3. Поведение и привычки

У каждого они есть и порой выглядят он довольно смешно и нелепо. Однако если они не приносят вам дискомфорта или желания что-то кардинально изменить, не нужно высмеивать их, тем более во время секса. Научитесь воспринимать привычки и повадки партнера не как объект для шуток, а как особенности, которые делают его для вас таким неповторимым и желанным.

ТОП-5 вещей о которых нельзя шутить в постели pinterest.com

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4. Его размеры

Научно доказано, что от размеров мужского достоинства женский оргазм никоим образом не зависит. Он возникает в первую очередь у вас в голове. Если же она забита шуточками и подколками, нечего ждать высшей очки наслаждения во время секса: партнеру ваши колкие комментарии доставят массу неприятных ощущений и у него отпадет всякое желание пробовать доставить вам удовольствие какими либо еще способами, кроме непосредственного проникновения.

5. Быстрый финал

Такое случается время от времени с каждый мужчиной. Поверьте, если разрядка случилось слишком рано, комплексовать он будет по этому поводу не меньше вашего. Не спешите искать причину такого конфуза в себе, и уж тем более не стоит подшучивать над его «торопливостью». Все что нужно в таком случае - терпение. Поупражняться в остротах можно и при других, менее пикантных и волнительных обстоятельствах.

ТОП-5 вещей о которых нельзя шутить в постели pinterest.com

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