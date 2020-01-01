Они безжалостно портят то, что еще не успело толком начаться!

Мы все мечтаем о любви с первого взгляда, свадьбе после первого свидания и настоящей сказке даже после медового месяца. В реальности же отношения немного сложнее, чем пишут в женских журналах и бульварных романах. И первое, чему стоит поучиться, встретив мужчину мечты, это терпение. Которого нам редко хватает, особенно в начале отношений. Особенно под давлением общественности, которая каждый год нашего одиночества или “незамужества“ рассматривает под лупой осуждения. Порой это вынуждает женщин совершать нелепые ошибки, которые разрушают отношения, которое еще не успели толком начаться. Что же это за ошибки и почему их следует избегать, расскажет Ivona.

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1. Вы подменяете настоящее будущим

Не успело закончиться третье свидание, а вы про себя уже четко решили, под какую песню будет ваш первый танец на свадьбе? Не торопите события! Нередко женщины, с головой окунувшись в фантазии о светлом совместном будущем, совершенно забывают о настоящем и начинают вести себя так, как будто они с партнером если не помолвлены, то состоят в отношениях не один год. Такие метаморфозы пугают мужчин, они начинают чувствовать давление, паникуют и чаще всего решают прервать всякое общение, пока ситуация не усложнилась. Отношения должны развиваться естественно, любовь не любит, когда ее подгоняют. Важно понимать, что даже если вы и влюбились с первого взгляда, мужчине может понадобиться чуть больше времени, чтобы разглядеть в вас женщину своей мечты.

4 типичных женских ошибки в самом начале отношений pinterest.com

2. Вы во всем ищете смысл

Даже после долгих лет отношений мужчины чаще всего говорят своим половинкам именно то, что думают - не больше и не меньше. Очень редко в их словах есть двойное дно, тайный смысл и запутанные намеки. Они не сильны в их разгадке, поэтому сами стараются не использовать это чисто женское оружие. К примеру, вы четко уверенны, что он любит вас (заменяете желаемое действительным), он вам о своих чувствах не говорил, но в каждом его действии вы начинаете замечать признаки его привязанности. Знакомая ситуация? Конечно, велика вероятность того, что он действительно испытывает к вам теплые чувства, но не стоит исключать и простую вежливость и дружелюбие. Не стоит искать новый смысл для старых слов.

4 типичных женских ошибки в самом начале отношений pinterest.com

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3. Вы постоянно анализируете

Обычно это идет “в комплекте“ с предыдущим пунктом. Каждое его слово, движение действие поддаются вашему тщательному переосмыслению. Вы буквально под микроскопом без устали начинаете рассматривать предмет своего обожания и анализируете, анализируете, анализируете… На основе этого вы начинаете строить планы, сомневаться, надумывать. Ничего из этого не может положительно повлиять на зарождающиеся отношения. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие, пока все не станет настолько очевидно, что для осознания чувств и намерений вашего партнера у вас отпадет необходимость что-либо анализировать.

4 типичных женских ошибки в самом начале отношений pinterest.com

4. Вы заставляете его

Во-первых, принуждение - плохая идея на любом этапе романтических (и не только) отношений. Это слово и мысли о нем должны исчезнуть из вашего сознания раз и навсегда, ведь никто не имеет права заставлять личность делать то, что ей не по душе. Во-вторых, на начальных этапах отношений ваши позиции в его жизни и место в его душе достаточно зыбки, вы не имеете на партнера должного внимания, чтобы требовать или заставлять мужчину делать что-то. Есть другие способы добиться желаемого, которые не всколыхнут в вашем партнере волну упрямства, уязвленной гордости и негодования, и не выставят вас в его глазах капризной скандалисткой.

4 типичных женских ошибки в самом начале отношений pinterest.com

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