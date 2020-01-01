Ими можно пренебречь, даже если вы "старой закалки".

Кто придумал эти правила уже наверняка нельзя сказать точно. Так помечу же, если из имена канули в Лету, мы по-прежнему должны им следовать? Первое и единственно важное правило, которому нужно следовать всегда (и во всем) - быть максимально естественной и верной себе. От каких же канонов первого свидания можно смело отказаться сегодня, расскажет Ivona.

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1. Никакого секса в день знакомства или на первом свидании

Если все происходит с предохранением и при обоюдном согласии, тогда какая разница - произойдет это сейчас или через месяц? Взгляды на интимную близость очень изменились за последние несколько десятков лет, ускорился ритм жизни, а вместе с ним - и развитие отношений. Партнеры сегодня предпочитают узнать друг о друге максимум информации в рекордно короткие сроки, чтобы понять, стоит ли тратить свои энергетические ресурсы на этого человека. Так что если вам предложили секс на первом свидании, не стоит оскорбляться: если предложение вам неинтересно, можно объяснить это без обиняков и свободно, без сожалений двигаться дальше.

"С запахом нафталина": 5 правил свиданий, которые безнадежно устарели pinterest.com

2. Правило 72 часов

Пришло к нам из западных романтических фильмов и комедий, где герои поголовно утверждали, что по правилам приличия можно звонить/ писать/ назначать лишь спустя 72 часа (трое суток) после первого свидания. Якобы, если делать это раньше, вы можете показаться своему партнеру слишком уж отчаявшимся. Глупости! За три дня с вами может произойти столько всего, что вы уже и не вспомните, с кем пили кофе не так давно. Если вы заинтересованы в человеке, не бойтесь делать первый шаг тогда, когда подсказывает вам сердце. Пусть это будет через пять минут после того, как вы расстались.

3. Нельзя обсуждать серьезные темы

Конечно, политика, религия и прочие судьбы мировой революции - не самые удачные темы для свидания, однако обсуждать что-то серьезное - важно и нужно. Иначе как вы узнаете, что человек вам близок по духу? Если ваши отношения выйдут на новый уровень, рано или поздно конфетно-букетный период закончится. Вы же не хотите спустя годы отношений вдруг узнать, что он - чайлдфри (а вы - всегда мечтали о большой семье со своим футбольным клубом, состоявшим из сыновей)?

"С запахом нафталина": 5 правил свиданий, которые безнадежно устарели pinterest.com

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4. Не упоминать о бывших партнерах

Здесь необходима маленькая ремарка: бывшие по-прежнему не должны становиться главной темой ваших свиданий и все интимные подробности также не стоит озвучивать. Но ответить, не смущаясь, сколько у вас было отношений (именно отношений, не партнеров) можно честно. Особенно если вы (или он) переживали их довольно тяжело, и это происшествие оставило на вас неизгладимый отпечаток. Обсуждение дел душевных может очень много рассказать о собеседнике: от его жизненной философии, до отношения к браку, семье и к любви в целом.

5. Не встречаться два дня подряд

Еще на первом свидании у вас возникло чувство, что вы больше ни за что не хотите расставаться с этим человеком? Так зачем соблюдать условности! Встречайтесь каждый день, проводите время вместе, наслаждайтесь друг другом (при условии, что подобные порывы взаимны, конечно). Рассуждения о том, что любовь должна “настояться“ - полная чушь. Как вы планируете жить вместе, если вы так не уверены в собственных чувствах, что вам нужно каждый раз заставлять себя соскучиться?

"С запахом нафталина": 5 правил свиданий, которые безнадежно устарели pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему из отношений исчезают поцелуи.

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