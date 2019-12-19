Это грустно, но не безнадежно!

У каждой пары свое отношение к поцелуям, но если их отсутствие в отношениях вас беспокоит, прежде чем бить тревогу, очень важно выяснить причину их загадочного исчезновения. Почему пары чаще всего перестают целоваться, расскажет Ivona.

Читай также: 7 признаков, что ваш партнер не счастлив в отношениях

1. Вы слишком заняты

Когда заканчиваются свидания и конфетно-букетный период, у партнеров появляется множество дел и обязанностей, необходимых к выполнению. За этой рутиной пара банально забывает о том, что поцелуи крайне важны для их отношений. Они слишком заняты устроением быта, поэтому заменяют французские длинные и чувственные поцелуи, сухими, незначительными и непродолжительными. Им кажется, что их отношения и так крепки и стабильно и нет необходимости поддерживать их подобным образом. Не малую роль в исчезновении поцелуе играет и банальная усталость: со временем между поцелуем и вечером перед телевизором они скорее предпочтут второе, как более оптимальный вариант отдыха.

4 причины, почему из отношений исчезли поцелуи pinterest.com

2. Вам кажется, что партнер вас игнорирует

Конечно, в начале отношений французский поцелуй является одним из главнейших показателей привязанности. Со временем, он может просто исчезнуть из отношений, как остывает страсть и горячие признания в любви. Одному з партнеров может начать казаться, что к нему перестали относиться с былым трепетом, а теперь считают скорее предметом мебели, чем возлюбленным. Тут уж не до поцелуев! Ведь они - вещь достаточно интимная, и их совсем не хочется разделять с тем, кто не воспринимает вас всерьез.

Читай также: 7 вещей, которые мужчины терпеть не могут в отношениях

3. Отсутствие взаимопонимания

Страсть - это, по большей мере, ощущение свободы, отсутствие страха самовыражения. Когда в паре отсутствует страсть, причиной тому может быть не просто банальная привычка, а более глубокая проблема отсутствия взаимопонимания между партнерами. Когда она возникает, закономерно из отношений уходят и поцелуи, и страсть. Неумение наладить диалог со своей второй половинкой, отсутствие коммуникации может быть не менее губительным для отношений, чем отсутствие физической близости, частью которой являются французские поцелуи.

4 причины, почему из отношений исчезли поцелуи pinterest.com

4. Вам не нравится, как целуется ваш партнер

Когда вы только встречались, то старались не слишком обращать на это внимания, затем, когда отношения стали принимать более серьезный оборот, вы решили, что с этим в целом можно смириться. Сейчас вы предпочитаете просто исключить французские поцелуи из своих отношений, лишь бы не указывать партнеру на его недостатки.

Разве это так важно? Важно и очень. Это вовсе не значит, что вас нужно ежедневно тратить все свое свободное время на чувственные поцелуи. Это значит, что в ваших отношениях есть пробел, который необходимо заполнить. Начать нужно с возвращения французских поцелуев в ваши отношения: во-первых, во время поцелуя в организме человека вырабатываются эндорфины - гормоны счастья (лишними они уж очно не будут), во-вторых, поцелуй - залог здоровых интимных отношений (в состав которых, к слову, входит не только секс).

4 причины, почему из отношений исчезли поцелуи pinterest.com

Читай также: 7 признаков, что вам пора обратиться к семейному психологу

Как только поцелуи будут реабилитированы, можно начать мягко объяснять партнеру, что бы вы хотели исправить. Сосредоточьтесь не на том, что он делает неправильно, а на том, чего вы хотите от поцелуя. Воспользуйтесь схемой “похвала-критика-похвала“ - так проще донести свою мысль, никого не обидев.

Ранее мы рассказывали, что в отношениях может быть гораздо интимней секса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.