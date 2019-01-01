Простые истины, на которых нужно строить крепкие отношения.

Гармония - вот с чего должно начинаться семейное счастье. Как ее достичь методом проб и ошибок каждая пара постигает самостоятельно. Естественно, некоторых проблем возможно избежать, если позволить себе прислушаться советам психологов - универсальный рецепт они вам точно не откроют, но, вместе с Ivona, подскажут вам несколько простых истин, которыми стоит руководствоваться, создавая собственную семейную сказку.

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1. Не пытайтесь никого изменить

Люди не меняются и мы (особенно в романтических отношениях) либо принимаем их такими, какие они есть, или уходим, чтобы найти кого-то более подходящего. Это только в фильмах и романах партнера внезапно посещает озарение, он осознает все свои промахи и ошибки и впредь ведет себя как примерный семьянин. Недостатки есть у всех и, прежде чем задумываться о создании семьи, нужно в первую очередь хорошо подумать, а сможете ли вы терпеть “тараканов“ любимого еще не один десяток лет? Конечно, все отношения проходят этап притирки, углы сглаживаются, и досадные мелочи со временем перестают беспокоить. Но серьезные (по вашему мнению) изъяны остаются, и если вы не готовы терпеть их и мириться с ними, ничего кроме боли такая связь вам не принесет. А боль - плохая основа для счастливой семейной жизни.

Счастливая семейная жизнь: 7 главных установок pinterest.com

2. Доверьтесь своему партнеру

Каждому в паре просто необходимо чувствовать свою важность и нужность. Поэтому тотальный контроль и отсутствие доверия (а они, как правило, идут рука об руку) способны камня на камне не оставить от отношений, которые по силе чувств имели все шансы на сказочное “долго и счастливо“. Да, доверить себя, свою жизнь, тело и разум чужому по сути человеку сложно. И страшно. Но это обязательное условие контракта под названием “Счастливая семейная жизнь“. Конечно, доверие не должно быть безраздельным и бездумным, но все же, выбирая между тем, чтобы довериться своему партнеру и решить все своими силами, почаще выбирайте первое.

3. Будьте собой

Пора прекратить верить в то, что мужчины влюбляются исключительно в один-два хрестоматийных образа, а любое отклонение от нормы нужно непременно подгонять под рамки. Он уже вас выбрал, а значит будет любить вас без притворства и условностей. Научитесь говорить о том, что любите, и что вам не нравится, что вас делает счастливой, а что повергает в отчаяние. Ведь, в конечном счете, семья для этого и создается - чтобы быть счастливыми, а это невозможно в вечном притворстве.

Счастливая семейная жизнь: 7 главных установок pinterest.com

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4. Саморазвитие

Не превращайтесь в одну из тех парочек, которые после начала романа из двух самостоятельных личностей превращаются в существо с одним мозгом и сердцем на двоих. Не забывайте о хобби, курсах, занятиях спортом и обо всем том, что вам нравится, но и учитесь также позволять своему партнеру самовыражаться так, как нравится ему.

5. У всех есть право на ошибку

Сколько бы не повторялась эта банальная истина, на деле мы прислушиваемся к ней крайне редко. И это в корне неверно. Никто не знает, как строить идеальные отношения. Это не заложено в нас на уровне рефлексов, поэтому на пути к счастью пара набивает немало шишек. И в эти моменты очень важно, как вы будете относиться к этому, как к опыту, который будет учитываться в дальнейшем, или как к трагедии мирового масштаба. Научитесь прощать и делать выводы и помните - ошибаться не страшно.

Счастливая семейная жизнь: 7 главных установок pinterest.com

6. Говорите и слушайте

Хотите, чтобы вас услышали? Говорите. Четко, внятно, без ужимок, ультиматумов и манипуляций. Это - самый просто путь к построению здоровой коммуникации в отношениях. Прежде чем закатывать скандал, задумайтесь, чего вы хотите добиться от партнера: совместного решения проблемы, или же вам просто необходимо выплеснуть свой негатив. Если смотреть на общение под таким углом, из отношений могут исчезнуть и недомолвки, и затаенные обиды, и недопонимание.

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7. Не забывайте про похвалу

Это важно. Вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Партнеру важно осознавать, что его считают особенным, что его успехи замечают, что им восторгаются и уважают его, как личность. Вы же наверняка замечали, как простой комплимент способен поднять настроение и самооценку на весь день. Не скупитесь на похвалу для любимого человека. Он ведь этого достоин.

Счастливая семейная жизнь: 7 главных установок pinterest.com

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