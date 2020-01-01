Как сохранить мир и покой в паре в канун одного их важнейших праздников года.

Новогодние праздники могут стать настоящим испытанием даже для тех пар, которые вместе уже долгие годы, ведь с обилием эмоций и впечатлений могут прийти и стресс, нервное истощение и настоящая депрессия. Как не испортить праздник себе и своему партнёру, как сохранить хорошие отношения и после Нового года, расскажет Ivona.

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1. Найдите время для себя

Конечно, праздники хочется в первую очередь провести в кругу семьи и близких друзей. Но это вовсе не значит, что вы просто обязаны быть с ними все свое свободное время. Иногда просто хочется залечь в темную норку и переваривать там оливье с мандаринами за просмотром новогоднего фильма. Не заставляйте себя разделять все развлечения, которая запланировала ваша вторая половинка: поверьте, своим кислым видом вы испортите ему новогоднее настроение гораздо больше, чем отсутствием на ежегодной гонке на санках.

Пережить Новый год: 7 правил выживания для отношений pinterest.com

2. Найдите время для вас двоих

В пылу новогоднего веселья мы очень часто обделяем своим вниманием тех, кто в нем особенно нуждается. Научитесь отказывать в праздничных посиделках и вечеринках, если у вас и вашего партнера вдруг появилось настроение провести время лишь вдвоем. Новогодние праздники - семейное мероприятие и ваша пара, как ни крути, для вас - самый близкий человек.

3. Тщательно спланируйте новогодний бюджет

Праздники неминуемо влекут за собой траты и не всегда предвиденные. На фоне этого пары нередко ссорятся, ведь каждый из партнеров может иметь разное представление о том, сколько денег они могут выделить из семейного бюджета. Поэтому, дабы предупредить конфликты и не омрачать новогоднее настроение подсчетами и вскрыванием «заначек», спланируйте заранее, сколько вам предстоит потратить на подарки, новогодний стол, наряды и прогулки. Сюда же следует отнести небольшую финансовую подушку на случай непредвиденных расходов. Это сэкономит вам не только семейный бюджет, но и несколько нервных клеток.

Пережить Новый год: 7 правил выживания для отношений pinterest.com

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4. Уменьшите свои ожидания

Всем на Новый год хочется если не настоящего чуда, так хотя бы сюрпризов или решительных действий от второй половинки. Начать новую жизнь в новом году - задумка похвальная, но в целом может сыграть с вами злую шутку. Не расстраивайтесь, если вместо заветного обручального колечка вы получите другой подарок (даже если вы намекали крайне непрозрачно), всему свое время. Главная задача в праздники - весело провести время, так что постарайтесь немного снизить планку собственных ожиданий, тогда разочарования не смогут омрачить ваш отдых.

5. Смиритесь. Ссоры неизбежны

“А мама готовила оливье не так! Сколько-сколько ты потратила на платье? Почему мы не можем поехать в новогоднюю ночь в сауну к моим коллегам по работе? Я хотела на Новый год духи, а получила весы и крем от морщин!“ Из-за повышенной эмоциональной активности и возбудимости на праздники, мы волей-неволей ввязываемся в конфликты и ссоры. Часто пустячные, нередко и серьезные. Но не стоит уж слишком расстраиваться по этому поводу. Если вы четко осознаете, что ссор вам не избежать, лучше договоритесь со своей половиной, что все громкие слова и недовольства закончатся с циклом новогодних праздников.

Пережить Новый год: 7 правил выживания для отношений pinterest.com

6. Не принимайте важных решений

Обрести свое личное счастье в новогоднюю ночь в состоянии крайнего алкогольного опьянения удалось лишь Жене Лукашину, и то потому, что он киногерой. На самом деле принимать важные решения в период праздников - плохая затея. Ваш разум, умиротворенный и усыпленный обилием мандаринов и шампанского, не принимает участия в этих размышлениях, но когда новогодние чары спадут, именно ему придется разгребать последствия. Крепко задумайтесь, прежде чем совершить какой-то важный шаг: поступили бы вы так же, если бы не Новый год?

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7. Никто никому ничего не должен

Если вы хотите быть Гринчем и игнорировать новогодние праздники - пожалуйста, имеете полное право. Вы - свободный разумный человек и никто не должен вас заставлять веселиться из-под палки. Но и вам в свою очередь не стоит навязывать свои праздничные традиции партнеру, который так и не смог проникнуться новогодним настроением. Относитесь с пониманием к причудам друг друга. В конце концов, если вас не устраивают традиции, которые образовались в ваших семьях, возможно, стоит придумать свои, которые буду важны лишь вам двоим?

Пережить Новый год: 7 правил выживания для отношений pinterest.com

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