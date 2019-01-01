Он не ваш человек, если вы не можете обсудить с ним эти темы.

6 вещей, о которых нужно говорить с партнером открыто (иначе вы - не пара) pinterest.com

Ivona расскажет, обсуждения каких вопросов не стоит стыдиться в отношениях.

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1. Если вы расстроены

Некоторые мужчины просто теряются при виде женских слез, иные - впадают в ярость, обвиняя свою благоверную в излишней эмоциональности. Отношения не могут состоять из одних лишь счастливых моментов, если в вашем сердце поселилась печаль, а партнер не может ни выслушать вас, ни толком поддержать, значит между вами есть серьезные проблемы эмоционального характера.

6 вещей, о которых нужно говорить с партнером открыто (иначе вы - не пара) pinterest.com

2. Обсуждать секс

Интимная близость между партнерами - одна из самых естественных вещей. Обсуждение вопросов, связанных с сексом, не должны вызывать у вас страх или смущение. Вы не должны стыдиться собственных желаний или бояться осуждения со стороны мужчины. Несовпадение сексуальных темпераментов или просто взглядов на интимную жизнь может стать серьезным камнем преткновения между вами и вашим партнером.

3. Говорить о будущем

Редко кто обладает даром предвидения, но это не повод не обсуждать будущее ваших отношений. Между партнерами не должно возникать проблем или конфликтов, если один из вас желает поделиться планами на будущее. Не позволяйте своему партнеру пресекать подобные беседы - обсуждение общего будущего позволяет паре убедиться в том, что они движутся в верном направлении.

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4. Делиться секретами и впечатлениями

Наша жизнь неразрывно связана со множеством неловких моментов, которыми просто необходимо поделиться с кем-то из близких. Если общение на эту тему с партнером у вас вызывает дискомфорт или вы сталкиваетесь со стеной холодности и непонимания, значит человек рядом с вами не совсем тот, который вам действительно нужен.

6 вещей, о которых нужно говорить с партнером открыто (иначе вы - не пара) pinterest.com

5. Рассказывать о своих взглядах и ценностях

Такие вещи формируют личность, поэтому их просто необходимо обсуждать на всех этапах романтических отношений. Желание поделиться своими взглядами на жизнь с любимым человеком не должны вызывать у вас страх или смущение. Конечно, ваш мужчина вовсе не обязан их разделять, но обесценивать их он не имеет права. Хороший. Любящий партнер уважает мнение своей половинки.

6. Делиться своими успехами

Если ваши жизненные успехи не вызывают у него чувства гордости, а лишь уязвляют его самолюбие, если он не способен радоваться за вас и ваши победы он воспринимает как личные поражения, стоит задуматься, а так ли походит вам этот человек? Мужчина, не способный поддержать вас в радости, в горе первым сбежит с тонущего корабля.

6 вещей, о которых нужно говорить с партнером открыто (иначе вы - не пара) pinterest.com

Ранее мы рассказывали, чему мужчинам стоит поучиться у женщин.

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