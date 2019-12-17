Очень часто мы забываем отдавать им должное.

Пусть многое из нижеперечисленного рано или поздно может плавно перейти в секс, своей важности и интимности без занятий любовью они не теряют. Ведь по-настоящему крепкие и доверительные отношения это не только физическая близость и разговоры. Случайные, непроизвольные проявления нежности дополняют общую картину ваших отношения, придавая ей яркости и живости. Какие вещи в отношениях могут быть гораздо интимней, чем секс, расскажет Ivona.

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1. Объятия

Особенно лежа. Хотя любые объятия - приятны и создают атмосферу уюта. Уровень доверия в парах, которые часто обнимаются, достаточно высокий, они открыты для того, чтобы слушать и слушать друг друга. Объятия, как доверительный жест, символичен: когда мы скрещиваем руки на груди, мы отгораживаемся от собеседника, когда открываем объятия - мы готовы принять его. Объятия важно как для женщин, так и для мужчин и несут в себе не только доверительный посыл, но и ощущение безопасности.

Интимней, чем секс: ТОП-7 вещей в отношениях pinterest.com

2. Игра с волосами

Простые поглаживания, поцелуи в макушку или пропускание волос любимого сквозь пальцы - жест истинной нежности, преисполненный интимности.

3. Прикосновения

Пусть в ваших действиях и нет абсолютно никакого сексуального подтекста, моменты, когда вы держитесь за руки, или кладете ему ладонь на колено, на талию и пр. также не лишены интимности. Они демонстрируют вашему партнеру одну простую истину: “Я рядом, что бы ни случилось“.

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4. Массаж

То, в чем нуждается каждый после тяжелого рабочего дня. Конечно, в какой-то момент массаж может перерасти из терапевтической процедуры в эротическую игру, но в первую очередь он демонстрирует вашу заботу о том, чьи мышцы вы разминаете, уважение к его тело, восхищение им.

Интимней, чем секс: ТОП-7 вещей в отношениях pinterest.com

5. Голова на его груди

Одна из самых интимных вещей, которые могут быть без участия чьих-либо гениталий. Положив голову на его грудь, женщина ощущает безопасность и умиротворение, мужчина - нежность и гордость. Для пары очень важно обеспечивать друг другу комфорт, и этот жест прекрасно демонстрирует степень доверия и привязанности партнеров.

6. Поцелуи не только в губы

Довольно часто мы забываем о том, что поцелуй может быть не только в губы, и от этого он не потеряет свою привлекательность и интимность. Целуйте любимого человека в лоб, висок, осыпайте поцелуями шею, в общем, его тело - огромное поле для проявления вашей нежности. Поцелуй может быть мимолетным, едва ощутимым физически, но от этого не менее ценным.

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7. Помогите завязать ему галстук

Даже если он справится сам. Даже если вы делаете это каждое утро. Потратьте всего минуту вашего времени на утренний ритуал, который кажется мужчинам не только возбуждающим и чертовски интимным, но и крайне заботливым. Не нужно думать, что они не подмечают подобные вещи. Даже если мужчины и не озвучивают, как им важна подобная близость, они с нетерпением ждут каждого утра, чтобы любоваться вами, пока вы поправляете его галстук.

Интимней, чем секс: ТОП-7 вещей в отношениях pinterest.com

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