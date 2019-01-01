Татьянин день: Поздравления в стихах и прозе

Не забудьте поздравить всех знакомых вам Татьян!

25 января все женщины по имени Татьяна отмечают свой День Ангела. Ivona подготовила подборку поздравлений в стихах и прозе.

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Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.

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Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

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Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!



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Поздравляю с солнечным праздником - с Татьяниным Днём! Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила тебя и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, что все дни были ярче солнца, настроение было лучистым, а все беды обходили твою жизнь стороной.



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Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.



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Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.



Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

С днем Татьяны поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!



Будь всегда харизматична,

Обаятельна, практична.

Счастья и любви тебе.

Будь всегда на высоте!

***

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Поздравляю с Днем Татьяны!

Счастье будет постоянным

И успехи пусть придут,

Строя радости маршрут.



Пусть в душе будет светло,

Дома - ясно и тепло,

По плечу - любое дело,

Чтобы сердце чаще пело.



Постучит удача в двери -

Можешь смело ей поверить,

На судьбу не ляжет тень.

Так встречай Татьянин день!

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!



Пускай подарит настроенье

И защитит тебя от зла.

Пусть будет всё всегда в порядке.

И поздравляю я тебя!

***

Танюша, милая Танюша,

Пусть радость греет тебе душу

И ангел твой к тебе придёт.

За руку счастье приведёт.



И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

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