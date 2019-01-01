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Татьянин день: Поздравления в стихах и прозе

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Не забудьте поздравить всех знакомых вам Татьян!
Татьянин день: Поздравления в стихах и прозе
Татьянин день: Поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

25 января все женщины по имени Татьяна отмечают свой День Ангела. Ivona подготовила подборку поздравлений в стихах и прозе.

***

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Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.

***
Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

***
Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!

***
Поздравляю с солнечным праздником - с Татьяниным Днём! Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила тебя и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, что все дни были ярче солнца, настроение было лучистым, а все беды обходили твою жизнь стороной.

***

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Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.

***
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

***
С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!

Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!

***

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Поздравляю с Днем Татьяны!
Счастье будет постоянным
И успехи пусть придут,
Строя радости маршрут.

Пусть в душе будет светло,
Дома - ясно и тепло,
По плечу - любое дело,
Чтобы сердце чаще пело.

Постучит удача в двери -
Можешь смело ей поверить,
На судьбу не ляжет тень.
Так встречай Татьянин день!

***
Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет всё всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!

***
Танюша, милая Танюша,
Пусть радость греет тебе душу
И ангел твой к тебе придёт.
За руку счастье приведёт.

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

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Теги: Татьянин день, день ангела Татьяны, поздравления в стихах, поздравления в прозе
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Источник: ivona)bigmir.net

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