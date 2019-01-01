Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна Римская?

И какое отношения она имеет к современным студентам.

В сознании многих святая Татьяна прочно ассоциируется с Днем студента и сопутствующими гуляниями. Ivona расскажет, кем же была там самая Татьяна и каким образом она стала покровительницей всего студенчества.

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Кто такая святая Татьяна?

Святая Татьяна (Татиана Римская) - мученица раннего христианства (из-за чего почитается и православной и католической церквями).

Родилась и жила Татьяна в Риме, приблизительно в ІІІ веке н.э., в семье образованной и зажиточной, исповедующей христианство. Из-за врожденного благочестия и образа жизни, который приняли ее родители, став совершеннолетней Татьяна отказалась выходить замуж за кого-либо, и решила посвятить себя религии и Господу. Так она принимает посвящение и становится диакониссой.

Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна? pinterest.com

Со временем войско императора Александра Севера схватило Татьяну и привело в храм Аполлона, где с помощью всяческих ухищрений пыталось заставить девушку поклониться статуе. Но Татьяна не предала свою веру: глядя в глаза своим мучителям она произнесла молитву, адресованную Иисусу Христу, после чего в городе началось землетрясение, из-за которого статуя Аполлона разлетелась на кусочки, а часть храма - обрушилась, унеся с собой множество жизней.

Пытки, которым подвергали девушку после этих событий, не оставляли следов на ее теле. По преданию, терпя мучения, Татьяна призвала на помощь четырех ангелов, появление которых (впрочем, как и отсутствие следов многочасовых истязаний на теле мученицы), заставили ее палачей отринуть языческую веру и уверовать в Иисуса Христа.

Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна? pinterest.com

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Все эти события привели к тому, что римский суд признал Татьяну ведьмой, которая для заклинаний использует волосы. Тогда девушку остригли наголо и заперли без еды и питья в храме Зевса на два дня для очищения от скверны. Отворив дверь на третий день, Татьяну обнаружили целой и невредимой, а вот статуя верховного греческого бога была разрушена.

Тогда суд принял решение казнить Татьяну. Вместе с ней на эшафот из-за религиозных убеждений поднялся и ее отец. Святой Татьяне отрубили голову мечом 12 января 226 года по старому стилю. Этот день и стал Днем почитания святой мученицы Татианы Римской, который по новому стилю отмечают 25 января.

Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна? pinterest.com

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Какое отношение святая Татьяна имеет к студентам?

Естественно, что при ее жизни нигде в мире еще не было университетов (и, соответственно, студентов) в привычном нам понимании этого слова. Отмечать День Татьяны и День студента, как один праздник начали лишь в 1755 году с легкой руки русской императрицы Елизаветы Петровны. Именно в этот день она подписала указ об открытии Московского университета, который долгое время был центром культуры и науки всей Российской империи.

Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна? wikipedia.org

Правда, по воспоминаниям современников, этот день, 25 января - День памяти и почитания святой Татьяны, выбран совсем не случайно: Иван Шувалов, который подавал императрице прошение о создании университета и стал при нем первым куратором, таким образом хотел сделать подарок на именины своей матери, также Татьяны. Со временем в Московском университете с легкой руки Шувалова также построили домовую церковь святой мученицы Татианы. Там студенты молились об успехах в учебе и жизни, она оберегала их от всяческих невзгод.

Татьянин день: Кто такая святая мученица Татьяна? wikipedia.org

Со временем святая Татьяна стала в умах людских не только святой мученицей, но и верной и трепетной покровительницей всего студенчества. День Татьяны, как праздник студенчества с песнями, плясками и прочими увеселительными мероприятиями, стали отмечать в 1850 году.

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