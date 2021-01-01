Запреты дня 25 января 2021: Чего нельзя делать на Татьяны
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В понедельник, 25 января 2021, православная церковь чтит память раннехристианской великомученицы Татьяны. Святая жила в Риме в конце ІІ века, приняла христианство и выбрала жизнь праведницы. При малолетнем императоре Александре Севере во время гонения на христиан, приняла мученическую смерть.
Татьяну также почитает католическая церковь.
В народе праздник называют Татьянин день или Бабий кут
На праздник пекли коровай, разнообразную выпечку. “Бабий кут“ - место хозяйки в доме у печи. Ласково это место также называлось солнышком. На Татьяны готовили большой коровай и старшая хозяйка делила его между всеми членами семьи. такая ритуальная выпечка символизировала солнце и призвана была подарить счастье и здоровье.
- Что делать на Татьяны
В этот день принято печь хлеб и пряники они символизирую солнце и “приближают весну“, хотя бы в мыслях.
Также на Татьяны выбивали ковры - хотя тяжелая работа по дому была запрещена.
- Чего нельзя делать 25 января
Древние верили, что на Татьяны нельзя:
- устраивать ссоры, спорить и ругаться с семьей, близкими
- проводить день с сильной эмоциональной встряской, нервами - лучше побыть дома, в кругу семьи
- убирать, делать сложную работу по дому
- физически нагружаться (так что занятия спортом лучше оставить на потом)
- шить, вышивать, заниматься другим ремеслом
- отказывать кому-то в помощи - отказать на Татьяны нищему - значит самого себя на неприятности обречь.
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