Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 25 января 2021: Чего нельзя делать на Татьяны

Комментариев: 0
В Татьянин день стоит отказаться от нескольких привычных дел.

В день Татьяны нельзя шить, вышивать, заниматься другими ремеслами
В день Татьяны нельзя шить, вышивать, заниматься другими ремеслами
depositphotos.com

Читай также: Гороскоп на 25 января 2021 года

В понедельник, 25 января 2021, православная церковь чтит память раннехристианской великомученицы Татьяны. Святая жила в Риме в конце ІІ века, приняла христианство и выбрала жизнь праведницы. При малолетнем императоре Александре Севере во время гонения на христиан, приняла мученическую смерть.

Татьяну также почитает католическая церковь.

В народе праздник называют Татьянин день или Бабий кут

На праздник пекли коровай, разнообразную выпечку. “Бабий кут“ - место хозяйки в доме у печи.  Ласково это место также называлось солнышком. На Татьяны готовили большой коровай и старшая хозяйка делила его между всеми членами семьи. такая ритуальная выпечка символизировала солнце и призвана была подарить счастье и здоровье. 

  • Что делать на Татьяны

В этот день принято печь хлеб и пряники  они символизирую солнце и “приближают весну“, хотя бы в мыслях. 

Также на Татьяны выбивали ковры - хотя тяжелая работа по дому была запрещена. 

  • Чего нельзя делать 25 января

Древние верили, что на Татьяны нельзя:

  • устраивать ссоры, спорить и ругаться с семьей, близкими
  • проводить день с сильной эмоциональной встряской, нервами - лучше побыть дома, в кругу семьи 
  • убирать, делать сложную работу по дому
  • физически нагружаться (так что занятия спортом лучше оставить на потом)
  • шить, вышивать, заниматься другим ремеслом
  • отказывать кому-то в помощи - отказать на Татьяны нищему - значит самого себя на неприятности обречь. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, какой сегодня праздник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь