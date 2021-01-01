Запреты дня 25 января 2021: Чего нельзя делать на Татьяны

В Татьянин день стоит отказаться от нескольких привычных дел.

В день Татьяны нельзя шить, вышивать, заниматься другими ремеслами depositphotos.com

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В понедельник, 25 января 2021, православная церковь чтит память раннехристианской великомученицы Татьяны. Святая жила в Риме в конце ІІ века, приняла христианство и выбрала жизнь праведницы. При малолетнем императоре Александре Севере во время гонения на христиан, приняла мученическую смерть.

Татьяну также почитает католическая церковь.

В народе праздник называют Татьянин день или Бабий кут

На праздник пекли коровай, разнообразную выпечку. “Бабий кут“ - место хозяйки в доме у печи. Ласково это место также называлось солнышком. На Татьяны готовили большой коровай и старшая хозяйка делила его между всеми членами семьи. такая ритуальная выпечка символизировала солнце и призвана была подарить счастье и здоровье.

Что делать на Татьяны

В этот день принято печь хлеб и пряники они символизирую солнце и “приближают весну“, хотя бы в мыслях.

Также на Татьяны выбивали ковры - хотя тяжелая работа по дому была запрещена.

Чего нельзя делать 25 января

Древние верили, что на Татьяны нельзя:

устраивать ссоры, спорить и ругаться с семьей, близкими

проводить день с сильной эмоциональной встряской, нервами - лучше побыть дома, в кругу семьи

убирать, делать сложную работу по дому

физически нагружаться (так что занятия спортом лучше оставить на потом)

шить, вышивать, заниматься другим ремеслом

отказывать кому-то в помощи - отказать на Татьяны нищему - значит самого себя на неприятности обречь.

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