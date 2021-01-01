Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 года.

Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в феврале 2021 года.

1 февраля 2021 - Луна в Деве, убывающая. Новая стрижка зарядит вас положительной энергетикой.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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2 февраля 2021 - Луна в Весах, убывающая. Благоприятный день для всех видов каре, укороченных челок и прочих причесок во французском стиле.

3 февраля 2021 - Луна в Весах, убывающая. Освежите прическу, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

4 февраля 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Неудачное время для стрижки.

5 февраля 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка в этот день способна замедлить рост волос.

6 февраля 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Неблагоприятный день: и стрижка выйдет неудачной, и последствия похода к парикмахеру непредсказуемы.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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7 февраля 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Стрижка может подпортить ваше физическое и душевное здоровье.

8 февраля 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Стричься сегодня стоит ради привлечения финансового успеха.

9 февраля 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

10 февраля 2021 - Луна в Водолее, убывающая. Любые манипуляции с волосами не принесут желаемого эффекта.

11 февраля 2021 - Новолуние в Водолее. Плохой день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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12 февраля 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Сегодня можно остричь волосы для их укрепления и улучшения внешнего вида.

13 февраля 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Любая стрижка в этот день окажется удачной.

14 февраля 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Поход к парикмахеру может привести к диссонансу с собственным “я“.

15 февраля 2021 - Луна в Овне, растущая. Новая стрижка улучшит ваше настроение и самочувствие, однако здоровье самих волос может серьезно пострадать.

16 февраля 2021 - Луна в Овне, растущая. В этот день рекомендуется стричь волосы, чтобы избавиться от дурного настроения и апатии.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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17 февраля 2021 - Луна в Тельце, растущая. Нейтральный день для похода к парикмахеру.

18 февраля 2021 - Луна в Тельце, растущая. Сегодня лучше прикасаться к волосам как можно реже.

19 февраля 2021 - Луна в Тельце, растущая. Неудачный день для стрижки.

20 февраля 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Новая прическа поспособствует приятным знакомствам.

21 февраля 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Удачный день для того, чтобы освежить прическу.

22 февраля 2021 - Луна в Раке, растущая. Нейтральный день для ухода за волосами.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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23 февраля 2021 - Луна в Раке, растущая. Новой стрижке лучше предпочесть оригинальную укладку.

24 февраля 2021 - Луна в Раке, растущая. Вас будет сопровождать финансовый успех, если вы назначите поход к парикмахеру на этот день.

25 февраля 2021 - Луна во Льве, растущая. Благоприятный день для стрижки.

26 февраля 2021 - Луна во Льве, растущая. Не стригите волосы, иначе можете потерять удачу и мир с собой.

27 февраля 2021 - Полнолуние в Деве. Неудачное время для стрижки.

28 февраля 2021 - Луна в Деве, убывающая. Новая стрижка придаст вам уверенности в общении с противоположным полом.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 freepik.com

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