Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2021 года.

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в феврале 2021 года, подскажет Ivona.

1 февраля 2021 - Луна убывающая, в Деве. Новое окрашивание внесет элемент неожиданности в вашу жизнь. Причем предугадать, будет ли эта неожиданность приятной, крайне сложно.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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2 февраля 2021 - Луна убывающая, в Весах. Светлые и рыжие оттенки принесут вам удачу.

3 февраля 2021 - Луна убывающая, в Весах. Выбирайте спокойные, каштановые оттенки, если вам не хватает в жизни равновесия.

4 февраля 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Окрашивание возможно лишь в случае крайней необходимости.

5 февраля 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. От окрашивания лучше отказаться в пользу оттеночных шампуней и питательных масок.

6 февраля 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Неудачный день для окрашивания волос.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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7 февраля 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Сегодня возможны лишь окрашивания с использованием натуральных красителей.

8 февраля 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Благоприятный день для смелых цветовых решений и экспериментов.

9 февраля 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Выбирайте натуральные красители и щадящую уходовую косметику.

10 февраля 2021 - Луна убывающая, в Водолее. Окрашивание сегодня не принесет желаемого результата.

11 февраля 2021 - Новолуние в Водолее. Красить волосы в этот день стоит лишь проверенными красителями, знакомыми оттенками и у профессионального мастера.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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12 февраля 2021 - Луна растущая, в Рыбах. Удачный день для всех видов окрашивания волос.

13 февраля 2021 - Луна растущая, в Рыбах. Смело красьте волосы - любые эксперименты окажутся удачными.

14 февраля 2021 - Луна растущая, в Рыбах. Окрашивание может негативно отразиться на здоровье ваших волос.

15 февраля 2021 - Луна растущая, в Овне. Для привлечения финансового успеха обратитесь к светлым, натуральным оттенкам.

16 февраля 2021 - Луна растущая, в Овне. Неблагоприятный день для окрашивания.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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17 февраля 2021 - Луна растущая, в Тельце. Сегодня стоит вернуться к своим корням. Причем буквально: окрашивание в ваш естественный цвет поможет вам в карьере.

18 февраля 2021 - Луна растущая, в Тельце. Не стоит красить волосы в этот день.

19 февраля 2021 - Луна растущая, в Тельце. Нейтральный день для окрашивания волос.

20 февраля 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Неудачный день для покраски.

21 февраля 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Новое окрашивание может вовлечь вас в конфликтную ситуацию.

22 февраля 2021 - Луна растущая, в Раке. Кардинальные перемены в имидже приветствуются!

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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23 февраля 2021 - Луна растущая, в Раке. Пшеничные, русые, рыжеватые оттенки привлекут внимание поклонников.

24 февраля 2021 - Луна растущая, в Раке. Сегодня возможно окрашивание лишь в оттенки, приближенные к вашему естественному цвету.

25 февраля 2021 - Луна растущая, во Льве. Новое окрашивание подарит вам уверенность в себе, особенно в общении с окружающими.

26 февраля 2021 - Луна растущая, во Льве. Результат окрашивания сегодня не удовлетворит вас.

27 февраля 2021 - Полнолуние в Деве. Сегодня возможно лишь закрашивание седины и/или отросших корней.

28 февраля 2021 - Луна убывающая, в Деве. Самое время замаскировать недостатки прошлых окрашиваний: закрасить седину, подкрасить корни, выровнять тон и пр.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 freepik.com

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