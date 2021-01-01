Ivona делится важными советами, как продлить жизнь новогодней укладке.

Очищение

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Глубокое очищение — то, с чего начинается любая укладка. Важность этого этапа настолько велика, что о нем стоит сказать отдельно, несмотря на то, что он всегда идет по умолчанию. Помните, что у вас не получится сделать прическу на грязные волосы, как бы вы ни старались, так что позаботьтесь о том, чтобы у вас осталось время на это.

Не используйте никаких разглаживающих средств на кончиках волос, чтобы дополнительно не утяжелять их. Особенно важно соблюсти это правило, если вы соберетесь делать локоны или воздушные пучки. В противном случае укладка будет быстро терять форму, а ближе к вечеру вовсе потеряет ее.

Как дольше сохранить праздничную укладку pinterest.com

Локоны/распущенные волосы

Если вы собираетесь делать укладку с локонами или просто оставить волосы распущенными, то за день до мероприятия откажитесь от использования бальзама и увлажняющих масок, чтобы волосы были максимально сухими, облегченными.

Как дольше сохранить праздничную укладку pinterest.com

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При выборе укладки исходите из типа и структуры ваших волос: если у вас плотные, густые, жесткие «конские» волосы, то лучше вместо локонов сделать, например, гладкие хвосты, тугие пучки или укладки с эффектом влажных волос.

Собранные прически

Совет 1: не используйте маленькие шпильки, потому что чаще всего они плохо крепятся на волосах, «выпадают» из прически во время активного движения, а двигаться, скорее всего, вам придется много в новогоднюю ночь. Всегда есть риск, что прическа развалится.

Совет 2: Если в качестве крепежей для волос следует выбирать длинные шпильки, то невидимки, наоборот, должны быть короткими. Длинные невидимки не всегда плотно прилегают к голове, а следовательно, плохо фиксируют конструкцию из волос.

Как дольше сохранить праздничную укладку pinterest.com

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