Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как дольше сохранить праздничную укладку

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Ivona делится важными советами, как продлить жизнь новогодней укладке.
Как дольше сохранить праздничную укладку
Как дольше сохранить праздничную укладку
pinterest.com

Очищение

Читай также: Что такое ламеллярная вода и как она работает

Глубокое очищение — то, с чего начинается любая укладка. Важность этого этапа настолько велика, что о нем стоит сказать отдельно, несмотря на то, что он всегда идет по умолчанию. Помните, что у вас не получится сделать прическу на грязные волосы, как бы вы ни старались, так что позаботьтесь о том, чтобы у вас осталось время на это.

Не используйте никаких разглаживающих средств на кончиках волос, чтобы дополнительно не утяжелять их. Особенно важно соблюсти это правило, если вы соберетесь делать локоны или воздушные пучки. В противном случае укладка будет быстро терять форму, а ближе к вечеру вовсе потеряет ее.

Как дольше сохранить праздничную укладку
Как дольше сохранить праздничную укладку
pinterest.com

Локоны/распущенные волосы

Если вы собираетесь делать укладку с локонами или просто оставить волосы распущенными, то за день до мероприятия откажитесь от использования бальзама и увлажняющих масок, чтобы волосы были максимально сухими, облегченными.

Как дольше сохранить праздничную укладку
Как дольше сохранить праздничную укладку
pinterest.com

Читай также: ТОП-5 новогодних укладок для длинных волос

При выборе укладки исходите из типа и структуры ваших волос: если у вас плотные, густые, жесткие «конские» волосы, то лучше вместо локонов сделать, например, гладкие хвосты, тугие пучки или укладки с эффектом влажных волос.

Собранные прически

Совет 1: не используйте маленькие шпильки, потому что чаще всего они плохо крепятся на волосах, «выпадают» из прически во время активного движения, а двигаться, скорее всего, вам придется много в новогоднюю ночь. Всегда есть риск, что прическа развалится.

Совет 2: Если в качестве крепежей для волос следует выбирать длинные шпильки, то невидимки, наоборот, должны быть короткими. Длинные невидимки не всегда плотно прилегают к голове, а следовательно, плохо фиксируют конструкцию из волос.

Как дольше сохранить праздничную укладку
Как дольше сохранить праздничную укладку
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: новогодние прически 2021, прически для длинных волос, укладки на новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь