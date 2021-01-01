Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Когда произойдут 4 магнитных бури февраля?
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
freepik.com

Когда в феврале 2021 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

Читай также: Почему возникает шум в голове

7-10 февраля 2021 - затяжная магнитная буря средней интенсивности. Первые симптомы геомагнитного воздействия ощутят на себе гипертоники и метеочувствительные люди еще 7 февраля, тогда как своего пика буря достигнет лишь 9 февраля. Тогда усталость и апатия, колебания настроения и нарушения сна могут коснуться даже здоровых и невосприимчивых людей. К вечеру этого дня колебания пойдут на спад, и 10 февраля остаточные проявления магнитной бури будут немного беспокоить людей с метеозависимостью. Все же специалисты рекомендуют не переутомляться, побольше дышать свежим воздухом и  отказаться на 4 дня бури от употребления алкогольных напитков, жирной пищи и избыточного количества сахара.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
freepik.com

15 февраля 2021 - в этот день ожидается геомагнитное колебание высокой интенсивности. К счастью, оно продлится недолго, а его пик придется на дневные часы. В этот период лучше не заниматься трудом, требующим повышенной концентрации внимания, и не садиться за руль. При себе стоит иметь тонизирующие средства, а также лекарства от головной боли. Не исключено обострение хронических заболеваний, так что не забудьте положить в свою аптечку препараты, которые помогут облегчить симптомы.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
freepik.com

Читай также: Какие болезни провоцирует холодное время года

22 февраля 2021 - еще одно кратковременное колебание, которое, впрочем, не стоит игнорировать. Метеочувствительным людям необходимо провести этот день в состоянии покоя: избегать перенапряжения, стрессовых ситуаций, воздержать от крепких и насыщенных кофеином напитков. Лучше всего посвятить время отдыху: пешим прогулкам на свежем воздухе, расслабляющим массажам, медитации и т. д.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
freepik.com

27 февраля 2021 - самое незначительное, но не менее значимое геомагнитное колебание. Эта буря для многих пройдет незаметно, однако полагаться на удачу не стоит. Если вы обычно восприимчивы к атмосферным изменениям и/или страдаете от хронических заболеваний, постарайтесь в этот день не перенапрягаться и всегда иметь под рукой аптечку с препаратами первой необходимости.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Прогноз магнитных бурь на февраль 2021
freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: магнитные бури, магнитные бури 2021, магнитная буря, метеозависимость, метеочувствительность, зима 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь