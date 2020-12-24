Гороскоп на 24 декабря 2020 года

Кому улыбнется удача, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 24 декабря 2020 года (24.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому нельзя вступать в споры и участвовать в соревнованиях

Гороскоп на 24 декабря 2020 Овен

В четверг вы, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Телец

Тельцам нужно все держать под контролем, иначе, что-то может пойти наперекосяк. Не откладывайте дела на потом, вы должны все сдать в срок. Не забывайте говорить своему спутнику жизни, как вы его любите.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Близнецы

Представителям этого знака Зодиака надо будет сделать несколько важных решений. Если вы отмахнетесь от них – это скажется на вашем будущем. Уделите время своим домочадцам.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Рак

24 декабря ощутите прилив приятных чувств. День пройдет легко и не даром. Многое успеете, но, главное, сможете хорошо и интересно спланировать выходной на католическое Рождество

Гороскоп на 24 декабря 2020 Лев

Львы, есть хорошая новость - ваша жизнь стремительно начнет изменяться к лучшему. Но вам нужно постараться, потому что вся ответственность только на вас. Избегайте ссор с близкими.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Дева

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Велика вероятность, что вы сможете окончить давно тянувшиеся дела. Не занимайтесь накапливанием и планированием. Сейчас важно успеть все сделать до окончания 2020 года. Удача будет на вашей стороне.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Весы

Весы в этот день будут бесстрашны. Четверг идеальный день, чтобы наладить любовные вопросы. Помните, что ваши желания могут не совпадать с вашими возможностями.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Скорпион

24 декабря Скорпионы предстанут в такой ситуации, где нужно будет сказать свое мнение. Обдумайте каждое слово, не рубите с плеча! Многое преуспеете в рабочих вопросах.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Стрелец

Стрельцам нельзя вступать в споры и участвовать в соревнованиях. Не все коллеги поймут вашу чрезмерную активность. Не исключено, что встретите старого знакомого.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Козерог

День, конечно, не простой. Но вы справитесь, особенно, ощутите прилив сил с самого утра. Ничего кардинально плохого не произойдет. Проявляйте терпимость, когда вас будут раздражать.

Гороскоп на 24 декабря 2020 Водолей

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Водолеи увидят свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?

Гороскоп на 24 декабря 2020 Рыбы

Вы, конечно, можете хотеть все и сразу, но так не бывает! Ваш жизненный опыт должен подсказать, где урезать аппетит, так что пусть всякое чутье – станет намеком.

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