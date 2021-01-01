Астрологи рассказали о самых красивых и обворожительных актрисах и певицах с мировым именем, согласно знаку Зодиака. Узнайте, с кем вы родились под одном созвездием .

Водолей

Представители этого знака Зодиака привлекательны как снаружи, так и изнутри. В чем же их очарование? Они всегда остаются сами собой и излучают свет. Среди Водолеев встречаются девушки с соблазнительными формами. Они обладательницы красивой кожи. Разборчивы и иногда высокомерны.

Под этим знаком Зодиака родились красавицы: Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон, Эмма Робертс и Адель.

Кто по гороскопу Эмма Робертс https://www.instagram.com/emmaroberts/

Кто по гороскопу Дженнифер Энистон https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Весы

Самые красивые женщины по знаку Зодиака pinterest.com

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Девушки-Весы умелые манипуляторы в отношениях. Да, у них есть недостатки, но снаружи они восхитительны благодаря своей одержимости красотой и любыми прекрасными предметами, которые заставляют их трудиться над тем, чтобы тоже быть красивыми. У Весов есть актерские задатки и тонкое чувство вкуса.

Среди мировых звезд под знаком Весы родились: Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Уинслет, Моника Беллуччи.

Кто по гороскопу Моника Беллуччи https://www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Дева

Красотки Девы сводят с ума всех мужчин! Главный их козырь – они могут себя преподнести. Представительницы этого созвездия ухаживают за собой, следят за фигурой, делают косметические процедуры, а еще у них, как у Весов – отменный вкус.

Самые известные Девы: Сальма Хайек, Софи Лорен и Камерон Диас.

Кто по гороскопу Сальма Хайек https://www.instagram.com/salmahayek/

Близнецы

Самые красивые женщины по знаку Зодиака pinterest.com

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Близнецы любят добиваться своего, они ставят цели и уверенно к ним идут! Особенно, если это касается завоевать мужчину-мечты! Считается, что девушки-Близнецы невероятно привлекательны и эротичны.

Неспроста под этим знаком Зодиака родилась главный секс-символ Америки Мэрилин Монро. Близнецы - обворожительные кинодивы Анджелина Джоли и Николь Кидман.

Кто по гороскопу Мэрилин Монро https://www.instagram.com/merlinmonro88/

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