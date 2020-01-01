Что должен простить себе каждый знак Зодиака до наступления 2021 года

Астрологи рассказали, какие моменты стоит отпустить и простить себе в уходящем году каждому представителю созвездия. Начните 2021 год с чистого листа и со спокойной душой .

Овен

В этом 2020 году, возможно, вы были более замедленным, простите себя за это. Вы уделяли мало времени отдыху не потому что не хотели, а из-за того, что много работали. Не злитесь на себя за это.

Телец

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2020 год был полон как яркими событиями, так и не очень. Тельцам нужно простить себя за тот необдуманный единственный раз, когда вы оступились и разочаровали своего друга. Поверьте, в вас до сих пор видят надежного товарища. Вашу ошибку вам давно простили.

Близнецы

Накануне 2021 года простите себя за принятые решения, которые, возможно, были неправильными. Примите эту ошибку, как урок. В новом 2021 году вы вряд ли уже также оступитесь.

Рак

Не стоит себя корить, если у вас были моменты, где вы были не совсем в стабильном эмоциональном состоянии. Ваши чувства, как и чувства других, всегда переменчивы, на это влияет много факторов. Выдохните и забудьте все неурядицы.

Лев

Простите себя за те моменты, когда вы попробовали делать что-то новое, и попытки оказались неудачными. Реагируйте не неудачи проще, улыбнитесь! Стройте новые планы и смело идите к ним!

Дева

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В 2020 вы не смогли выполнить некоторые обещания. Год был действительно тяжелый, не все запланированное у всех удалось. Вы – не один! Попросите у близких прощение за это, и постарайтесь в 2021 году сделать все возможное, чтобы закрыть обещанное.

Весы

Данному представителю знака Зодиака нужно себя простить за то, что тратили время на людей, которые не заслуживаю такого отношения. Запомните, что не все будут вас, любит так, как бы вы этого хотели. Преданные друзья всегда поймут, почему у вас не было возможности встретиться или позвонить.

Скорпион

В этом году вы не получили ответы на все вопросы, простите себя за это. Пандемия внесла коррективы, но рано или поздно все наладиться у всех и у вас, в том числе. Помните, всем не помочь, не забывайте, что в первую очередь вы должны думать и о себе.

Стрелец

Стрельцы, простите себя за то, что не общаетесь с теми, кого любите, так много, как хотите. Карантин не дает возможности видеться со всеми, кто вам дорог. Но такой момент обязательно к нам вернется!

Козерог

Отпустите обиды на себя за то, что вы часто обращаетесь за помощью. Ведь действительно бывают ситуации, где самому не справиться. Идите в 2021 год - расправь крылья!

Водолей

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Водолеям стоит простить себя за то, что требуете для себя много личного времени. Идти на поводу можно, но только, если вы реально видите, что без вашей помощи они не справятся. Личные потребности все равно не должны откладываться «на потом».

Рыбы

В 2020 Рыбы должны простить себя за время, которое могли бы уделить помощи другим, но не сделали этого. Всем не помочь. Знайте, люди все равно видят, что вы к ним относитесь со страданием, а не с равнодушием.

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