Благоприятные и неблагоприятные дни сентября 2020 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в первый месяц осени 2020 года расскажет Ivona.

1 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Небывалый прилив энергии лучше всего направить на физический труд, спорт или анализ своих прошлых ошибок. Неблагоприятный день для начинаний.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Проведите этот день в кругу близких: такой досуг избавит вас от самокопаний и, возможно, вдохновит на новые свершения.

3 сентября 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Уделите внимание своим хобби и увлечениям. А вот от авантюр лучше отказаться - их последствия непредсказуемы.

4 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Сегодня можно положиться на Судьбу и смело принимать ее подарки. Лучшая тактика в общении - искренность и смелость.

5 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите этот день своей половинке или ее поиску.

6 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сложный день, который принесет с собой множество проблем. Не тушуйтесь, и смело идите к намеченной цели.

7 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Неблагоприятный день для переговоров и выяснения отношений. Будьте предельно осторожны в том, что, кому и когда вы говорите.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

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8 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. День хорош для творчества, спорта и медитаций.

9 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Не отказывайте никому в помощи, и ваше добро вернется вам сторицей. Но помните, что между помощью и решением проблем за кого-то - огромная разница.

10 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Благоприятный день для получения нового опыта, путешествий и знакомств.

11 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Будьте готовы к тому, что ничего не будет идти так, как вы запланировали в этот день. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам самый легкий и безболезненный путь.

12 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Нейтральный во всех смыслах день. Островок спокойствия среди бурной реки жизни.

13 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Вы будете сверкать обаянием и уверенностью в себе, поэтому этот день можно уделить переговорам и налаживанию новых контактов.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

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14 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Возникающие проблемы решайте здесь и сейчас, не откладывайте до более благоприятного периода. Но будьте осторожны и расходуйте силы максимально экономно.

15 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Посвятите этот день решению проблем, которые уже давно пылятся в вашем “долгом ящике“. За хорошим, дельным советом лучше всего обратиться к старшему поколению.

16 сентября 2020 - убывающая Луна в Деве. День мира и семьи – приложите все усилия, чтобы он таковым и оставался.

17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Очистите голову от дурных мыслей, а жизнь - от плохих людей.

18 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. День благоприятен для постановки (и достижения) краткосрочных целей, а также для борьбы с вредными привычками.

19 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Соберите все внутренние ресурсы: сегодня вам предстоит преодолеть немало препятствий. Постарайтесь сделать это с минимальными потерями.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

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20 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Не лезьте в дебри и решайте проблемы по мере их поступления.

21 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для получения нового опыта.

22 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Постарайтесь быть душкой: не влезать в ссоры, не давать обещаний, которые не сможете выполнить, и не читать нотаций окружающим.

23 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Один из самых благоприятных дней месяца. Ваши интуиция и опыт приведут вас вплотную к тому, чего вы так давно желали достичь.

24 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. Не тратьте внимание и ресурсы понапрасну: уделите внимание тем проблемам, которые действительно важны.

25 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный день для путешествий, знакомств и нового опыта.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

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26 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Сегодня могут активизироваться ваши недоброжелатели или всплыть старые проблемы. Сохраняйте хладнокровие и мобилизуйте все ресурсы, чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью.

27 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Благоприятный день для творчества, оздоровления и дел амурных.

28 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. В этот день все будет удаваться. Главное - построить правильный план и не забывать о милосердии и помощи нуждающимся.

29 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для выяснения любых отношений: ни дружеских, ни любовных, ни деловых.

30 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Лучше всего этот день посвятить самосовершенствованию.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в сентябре 2020 будут магнитные бури.

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