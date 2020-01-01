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Лунный календарь на сентябрь 2020 года

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни сентября 2020 года.
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

Что нас ожидает по лунному календарю в первый месяц осени 2020 года расскажет Ivona.

1 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Небывалый прилив энергии лучше всего направить на физический труд, спорт или анализ своих прошлых ошибок. Неблагоприятный день для начинаний.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Проведите этот день в кругу близких: такой досуг избавит вас от самокопаний и, возможно, вдохновит на новые свершения.

3 сентября 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Уделите внимание своим хобби и увлечениям. А вот от авантюр лучше отказаться - их последствия непредсказуемы.

4 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Сегодня можно положиться на Судьбу и смело принимать ее подарки. Лучшая тактика в общении - искренность и смелость.

5 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите этот день своей половинке или ее поиску.

6 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сложный день, который принесет с собой множество проблем. Не тушуйтесь, и смело идите к намеченной цели.

7 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Неблагоприятный день для переговоров и выяснения отношений. Будьте предельно осторожны в том, что, кому и когда вы говорите.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

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8 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. День хорош для творчества, спорта и медитаций.

9 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Не отказывайте никому в помощи, и ваше добро вернется вам сторицей. Но помните, что между помощью и решением проблем за кого-то - огромная разница.

10 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Благоприятный день для получения нового опыта, путешествий и знакомств.

11 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Будьте готовы к тому, что ничего не будет идти так, как вы запланировали в этот день. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам самый легкий и безболезненный путь.

12 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Нейтральный во всех смыслах день. Островок спокойствия среди бурной реки жизни.

13 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Вы будете сверкать обаянием и уверенностью в себе, поэтому этот день можно уделить переговорам и налаживанию новых контактов.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

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14 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Возникающие проблемы решайте здесь и сейчас, не откладывайте до более благоприятного периода. Но будьте осторожны и расходуйте силы максимально экономно.

15 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Посвятите этот день решению проблем, которые уже давно пылятся в вашем “долгом ящике“. За хорошим, дельным советом лучше всего обратиться к старшему поколению.

16 сентября 2020 - убывающая Луна в Деве. День мира и семьи – приложите все усилия, чтобы он таковым и оставался.

17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Очистите голову от дурных мыслей, а жизнь - от плохих людей.

18 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. День благоприятен для постановки (и достижения) краткосрочных целей, а также для борьбы с вредными привычками.

19 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Соберите все внутренние ресурсы: сегодня вам предстоит преодолеть немало препятствий. Постарайтесь сделать это с минимальными потерями.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

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20 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Не лезьте в дебри и решайте проблемы по мере их поступления.

21 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для получения нового опыта.

22 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Постарайтесь быть душкой: не влезать в ссоры, не давать обещаний, которые не сможете выполнить, и не читать нотаций окружающим.

23 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Один из самых благоприятных дней месяца. Ваши интуиция и опыт приведут вас вплотную к тому, чего вы так давно желали достичь.

24 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. Не тратьте внимание и ресурсы понапрасну: уделите внимание тем проблемам, которые действительно важны.

25 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный день для путешествий, знакомств и нового опыта.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

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26 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Сегодня могут активизироваться ваши недоброжелатели или всплыть старые проблемы. Сохраняйте хладнокровие и мобилизуйте все ресурсы, чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью.

27 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Благоприятный день для творчества, оздоровления и дел амурных.

28 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. В этот день все будет удаваться. Главное - построить правильный план и не забывать о милосердии и помощи нуждающимся.

29 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для выяснения любых отношений: ни дружеских, ни любовных, ни деловых.

30 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Лучше всего этот день посвятить самосовершенствованию.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года
Лунный календарь на сентябрь 2020 года
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в сентябре 2020 будут магнитные бури.

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Теги: лунный календарь, лунный календарь 2020, осень 2020, астрология, астрологический прогноз
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Источник: ivona)bigmir.net

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