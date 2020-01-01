Давно пора перестать их себе говорить.

От каких негативных фраз необходимо отказаться в пользу разумных и вдохновляющих установок, расскажет Ivona.

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1. Я глупый человек

Прелесть интеллектуальных способностей в том, что их можно развивать. Не спешите называть себя глупым человеком, если у вас что-то не получается. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Если вам сложно добиться какой-то намеченной цели, чем бранить себя, лучше уделить новому навыку больше времени и сил. Не все получается с первого раза, это не повод убеждать себя, что у вас не хватает серого вещества. Рано или поздно вы можете действительно поверить в это, и тогда путь к чему-то новому, увлекательному и интересному будет для вас заказан.

ТОП-5 фраз, которые делают из вас несчастного неудачника pinterest.com

2. Я неудачница

Удача, конечно, подруга лихая и изменчивая, но она далеко не всегда влияет на нашу жизнь так, как мы привыкли считать. Прежде чем упрекать себя в невезении, убедитесь, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы получить желаемый результат. И даже в этом случае нужно понимать, что взлеты и падения бывают у каждого. Это не значит, что вы плохой человек, и удача покинула вас. Просто сегодня так сложились обстоятельства. Не полагайтесь на случай, а лучше заведите привычку подстраховываться и находить несколько путей решения проблемы.

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3. Они наверняка считают меня…

Знаете что? Не считают. Людям, как правило, совершенно наплевать на то, как вы выглядите, что говорите, какие успехи делаете и пр. Думать, что ас постоянно обсуждают - признак болезненного самолюбия, поверьте, посторонние не уделяют вам столько внимания, как вам кажется. Не проецируйте на других свои мысли о собственной личности. И даже если вы уверенны, что вас обсуждают за спиной, поймите главное: каждый имеет право на собственное мнение. Но это вовсе не значит, что чужое мнение должно каким-то образом на вас влиять. Чужие мысли и суждения характеризуют исключительно их хозяев, и не являются для вас определяющими.

ТОП-5 фраз, которые делают из вас несчастного неудачника pinterest.com

4. У меня никогда ничего не получится

Вероятность успеха в любом деле, для любого человека – пятьдесят процентов: или да, или нет. Если же вы заранее настраиваете себя на неудачу, вы, вероятней всего, не сумеете использовать все свои ресурсы для достижения цели. Куда более здоровой является установка: “Окей, я сделаю все, что в моих силах. Если меня ждет успех - замечательно! Нет - я извлеку из своих ошибок ценный урок, и учту этот опыт в дальнейших попытках“.

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5. Сожаления об утраченных возможностях

Можно годами переживать о том, что у вас что-то не получилось и корить себя за промах. А можно учесть свои ошибки и двигаться дальше. Сожаления - это нормально, но жить лишь ими - нельзя. Это деструктивно. Не отбирайте у себя будущее из-за мелкой неудачи в прошлом. Плохие дни бывают у каждого, но они лишь подчеркивают ценность хороших. А их, если быть объективным, в нашей жизни все же гораздо больше.

ТОП-5 фраз, которые делают из вас несчастного неудачника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему мы избегаем перемен к лучшему с точки зрения психологии.

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