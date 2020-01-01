Это просто, если знаешь, что делать.

Каждая дружба, как и любые другие отношения, уникальная и многогранна. Поэтому ее невозможно втиснуть в какие-то рамки. Но некоторые правила все же имеются. Придерживаться их несложно. Как стать хорошим другом и построить крепкую дружбу, расскажет Ivona.

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1. Появляться в жизни друга не только тогда, когда вам что-то нужно

Дружба строится на взаимной поддержке и уважении. Если вы забываете о своих друзьях в минуты счастья, не удивляйтесь, что они неохотно приходят вам на выручку. Никому не нравится, когда его используют.

10 заповедей настоящей крепкой дружбы pinterest.com

2. Считаться с чужими чувствами

Не стоит забывать, что наши слова и поступки сильно влияют на родных и близких. Конечно, друзья - это те люди, рядом с которыми вы можете быть самим собой (за это они вас и ценят), но все же важно думать, перед тем, как что-то говорить или делать. Семья и близкие друзья беззащитны перед вашими колкостями из-за любви к вам.

3. Не соревноваться

Конечно, здоровый дух соперничества подстегивает и мотивирует в любых отношениях, однако во всем нужно знать меру. Никому не нужен друг, который вместо поддержки всегда и во всем старается показать, что он лучше остальных. Поверьте, ваши друзья и так знают, что вы - лучше всех, не нужно тыкать их в это носом. Особенно когда у них в жизни все не так гладко. Едва ли это добавит им уверенности.

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4. Слушать

Порой, это все - что требуется от друга: просто выслушать и быть рядом. Да, работать чьей-то “жилеткой“ - занятие не из приятных, но это малая плата за настоящую крепкую дружбу. Лучший способ показать другу, что вы цените его мнение - дать ему возможность выговориться. И не осуждать. Не так уж и сложно, правда?

10 заповедей настоящей крепкой дружбы pinterest.com

5. Проявлять заботу

Вопреки распространенному мнению забота - это не про громкие слова, широкие жесты и дорогие подарки. Это про умение чувствовать своего друга, оказать поддержку, когда это необходимо, быть рядом, когда он в этом нуждается. Хороший друг умеет находить баланс между навязчивостью и настоящей заботой. Конечно, это знание приходит не сразу, для этого нужно понимать характер и особенности своего друга, чтобы уметь их учитывать в критической ситуации. Но понимание - это также часть паззла под названием “забота“.

6. Уважать личные границы

Какой бы крепкой не была ваша дружба, не забывайте, что вы не сиамские близнецы, и не коллективный разум - а два отдельных человека, разные личности, которые требуют пространства для развития. И не стоит обижаться, если друг мягко намекает вам, что ему нужно побыть одному. Смело уходите, но дайте понять, что вы - всегда рядом, если потребуется.

7. Быть честным

Но не жестоким.

10 заповедей настоящей крепкой дружбы pinterest.com

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8. Уметь извиняться

Да, это обязательное условие. Взрослая, целостная личность не боится признать свои ошибки. Каждый из нас порой бывает не прав, друг не станет вас осуждать за это. Наоборот, станет ценить вас еще больше за то, что сохранение дружбы важнее вашего бессмысленного упрямства.

9. Радоваться за друга

То, что друг познается в беде, знает каждый. Но силу вашей привязанности определяет также и то, как вы умеете проявить свою радость за друга. Если вас распирает гордость от его успехов, непременно поделитесь этим с ним. Говорить об этом очень важно. Так вы покажете ему, как сильно вы цените его не только как друга, но и как самостоятельную личность. Зависти и зобе нет место в настоящей дружбе.

10. Поддерживать связь

В отличие от любви на расстоянии, дружба выдерживает такие испытания с блеском. Конечно при условии, что вы не забываете регулярно поддерживать связь. Естественно, не всегда есть возможность созваниваться на три часа для пустой болтовни о погоде и молодежной моде. Но отправлять друг другу фото, сообщения, делиться впечатлениями не только можно, но и нужно (хвала гаджетам и социальным сетям!). Впрочем, не лишним это будет и в тех случаях, если друзей не разделяют сотни километров.

10 заповедей настоящей крепкой дружбы pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему важно быть благодарными.

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