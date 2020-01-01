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ТОП-10 признаков зрелой личности

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Как хороший коньяк, с возрастом вы становитесь только лучше.
ТОП-10 признаков зрелой личности
ТОП-10 признаков зрелой личности
pinterest.com

Небольшой чек-лист из признаков зрелой личности от Ivona позволит вам оценить, становитесь ли вы с годами не только старше, но и мудрее.

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1. Самоанализ

Далеко не каждый способен посмотреть на себя и свою жизнь критически. Способность к самоанализу выдает в вас целостную, зрелую личность, которая умеет не только признавать свои ошибки, но и извлекать из них ценные жизненные уроки.

ТОП-10 признаков зрелой личности
ТОП-10 признаков зрелой личности
pinterest.com

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2. Самоконтроль

Это, пожалуй, одна из главных черт, отличающих зрелого человека от инфантильной личности. В решении проблем вы руководствуетесь не только сердцем, но и разумом, тем самым избавляя себя от излишних душевных метаний. Вы способны взять себя в руки даже в самой сложной ситуации, не выплескиваете свой гнев и недовольство на близких, и умеете промолчать, когда это действительно необходимо.

3. Благодарность

Для вас это не просто сухое, формальное “спасибо“. Вы действительно умеете быть благодарными людям за жизненные уроки и ценные советы, вы признаете достоинства других и рады каждой минуте, проведенной вместе.

4. Непредубежденность

Юношеский максимализм остался далеко позади, вы каждому даете возможность проявить себя, и лишь потом - делаете выводы. В системе ваших ценностей и мировоззрения вы допускаете вероятность того, что вы можете быть не правы и с уважением относитесь к чужому, обоснованному мнению. Ваш мир не черно-белый, в нем есть множество красок и оттенков, которые позволяют смотреть на окружающих гораздо шире.

ТОП-10 признаков зрелой личности
ТОП-10 признаков зрелой личности
pinterest.com

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5. Границы

Вы умеете говорить “нет“ и, не смущаясь, отстаиваете личные границы. Вы четко знаете, что для вас неприемлемо и чем вы не готовы жертвовать даже ради самых близких вас людей. Впрочем, вы не забываете и об уважении к чужому личному пространству, для вас оно также священно, как и свое собственное.

6. Ответственность

Каждый сам кузнец своего счастья, и вы не привыкли винить в своих неудачах ни металл, ни наковальню, ни инструменты. В сложной ситуации вы не полагаетесь на волю случая, поэтому не вините во всем непредвиденные обстоятельства. Вы умеете признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за промахи.

7. Принятие себя

Многие ошибочно полагают, что принять себя - значит самовлюбленно и самозабвенно убеждать себя в собственной неотразимости, не двигаясь при этом вперед к самосовершенствованию. Принятие себя - не самолюбование, а умение ценить себя, не забывая при этом развиваться, как личность. Недостатки и достоинства есть у каждого - вот что на самом деле нужно принять.

ТОП-10 признаков зрелой личности
ТОП-10 признаков зрелой личности
pinterest.com

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8. Терпение

Порой приложенных усилий не достаточно для достижения цели. Есть вещи, для реализации которых нужно время. Вы умеете терпеливо ждать, и это характеризует вас, как зрелую личность.

9. Честность

Вы честны со своими близкими просто потому, что вас окружают люди, которым вы можете доверять, и на чью взаимную честность можете рассчитывать. Вы честны с собой, потому что поняли, что самообман - вещь деструктивная и пользы от нее нет ровным счетом никакой. Но даже если вы и прибегаете ко лжи, вы осознаете ее последствия и готовы нести ответственность.

10. Здоровые отношения

Романтические, дружеские и деловые отношения вы строите на основе взаимного уважения. Вы знаете, что такое любовь, вы цените в человеке в первую очередь личность и готовы поддержать того, кто в этом действительно нуждается.

ТОП-10 признаков зрелой личности
ТОП-10 признаков зрелой личности
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о признаках эмоционального выгорания.

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Теги: личность, зрелая личность, психология, мотивация, вдохновение
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Источник: ivona)bigmir.net

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