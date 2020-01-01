"Без сожалений": 7 практичных советов для принятия важных решений

Простые техники для сложных решений.

Даже самый робкий из нас ежедневно принимает сотни решений, не замечая этого. Просто делает это подсознательно. Но абсолютное большинство перед важными и трудными решениями впадает в ступор: что же делать? Несколько несложных техник для развязки этой головоломки собрала для вас Ivona.

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1. Составьте список

Может показаться, что такой пункт есть в любой психологической статье с практическими советами, однако, несмотря на свою простоту, список приносит реальный результат. Сомневаетесь перед принятием важного решения? Составьте список “за“ и “против“. Потом напротив каждого пункта поставить оценку от 1 до 10 - в зависимости от степени важности для вас обозначенной причины. Например, в столбце “за“ приобретение квартиры есть пункт “личное пространство“. Оно, безусловно, очень важно для вас и вы ставите ему 10 баллов. В столбце “против“ - кредит, для оплаты которого вам придется искать дополнительные источники дохода. Получается, что времени насладиться тем самым личным пространством у вас не останется. Вот тут-то и смещаются акценты. Обработав таким образом весь список, у вас перед глазами будет четкая, взвешенная, а главное - реальная картина происходящего.

Или же еще на этапе выписывания плюсов и минусов вы поймете, чего вы хотите на самом деле (подсознательно вы наверняка будете “болеть“ за одну из колонок).

"Без сожалений": 7 практичных советов, как принимать важные решения pinterest.com

2. Эмоциональные качели

Представьте во всех мельчайших подробностях, что принятое вами решение не сработало как следует: какие последствия вас ожидают, что вы чувствуете, как именно вы потерпели крах и что вы предпримете чтобы исправить ситуацию. Словом, попробуйте оценить тяжесть последствий. Затем вообразите, что вас все же ожидает успех. Как ощущения? И главный вопрос: что вы будете делать дальше? Если после первой воображаемой картинки вторая не вызывает у вас ни восторга, ни воодушевления, то на решение, скорее всего, не стоит тратить время.

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3. Золотая середина

Мир не делится на черное и белое. Он имеет оттенки и полутона. Как и ваше сложное решение. Не зацикливайтесь лишь на двух вариантах развития событий, не ставьте себе ультиматум. С искусностью настоящего дипломата постарайтесь найти и принять во внимание альтернативные варианты, которые, весьма вероятно, удовлетворят ваши потребности и избавят от лишних сомнений.

"Без сожалений": 7 практичных советов, как принимать важные решения pinterest.com

4. Помощь зала

Найдите человека, не заинтересованного в вашем решении, и расскажите ему суть своей проблемы со всеми сомнениями и вариантами развития событий. Пусть он выслушает вас молча, а затем своими словами перескажет вам, как он вас понял. Что это даст? Вы сумеете увидеть свою проблему чужими глазами и получите более объективную оценку сложившейся ситуации, чем ваша собственная. Возможно, именно этот прием натолкнет вас на новое, нестандартное решение, которое вы не замечали прежде.

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5. Советуйтесь

Не стоит пренебрегать помощью, особенно если ее предлагают те, кто уже побывал на вашем месте. Это не значит, что стоит бездумно следовать их советам (и потом сваливать на них ответственность за провал). Важно составить собственное мнение, с учетом услышанного. Плохая идея - обращаться за советом только к своему близкому окружению: так или иначе они заинтересованы в разрешении вашей проблемы и едва ли смогут быть непредвзятыми.

"Без сожалений": 7 практичных советов, как принимать важные решения pinterest.com

6. Прислушайтесь к себе

У каждого человека есть свои жизненные принципы и убеждения. Если вам кажется, что вы поступаете правильно, но этот поступок идет вразрез с вашим собственным “я“, едва ли он принесет пользу именно вам. Нельзя постоянно действовать в угоду другим, пренебрегая собой.

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7. Избегайте скрытых решений

Не принимать решение вовсе - это тоже решение, которое повлечет за собой определенные последствия. Запомните это, и вспоминайте каждый раз, когда откладываете сложную задачу или спорный вопрос на потом.

"Без сожалений": 7 практичных советов, как принимать важные решения pinterest.com

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