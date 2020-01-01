Самый умный: ТОП-5 необычных признаков высокого интеллекта

Здоровье, сон и политические взгляды решают!

Высокие умственные способности можно определить не только уровнем академических знаний. Психологи и нейробиологи со всего мира не прекращают попыток разгадать тайны человеческого мозга и попутно совершают немало необычных открытий. Среди них и признаки, характерные для людей с высоким интеллектом. Именно о таких маркерах и расскажет Ivona.

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1. Склонность к психическим расстройствам

Ученые их отделов нейропсихологии и бихевиористики из Нью-Йорка и Техаса отмечают - люди с высоким интеллектом имеют высокую склонность к тревожным расстройствам. Этот факт связан с тем, что интеллект и тревожность эволюционно развивались вместе, как вспомогательные факторы для самозащиты. Беспокойная личность, склонная к перестраховке, умеет анализировать ситуацию и продумывать свое поведение, однако это не избавляет ее от эмоционально составляющей, что может привести к тревожному расстройству.

2. Либеральные взгляды

Сравнивая уровень IQ приверженцев либеральных и консервативных взглядов, эволюционный психолог Сатоши Канадзава отметил, что у первых в подростковом возрасте отмечался более высокий интеллект, чем у вторых. Ученый также нашел объяснение своему необычному открытию: консерватизм (равно как и религиозные склонности) развивался веками, то есть является продуктом так называемой многовековой эволюции, в то время как либерализм требует гибкости к новым веяниям и позволять решать задачи в духе нового времени. Таким образом получается, что либеральные взгляды делают человека более открытым и восприимчивым, способным к нестандартному мышлению.

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3. Ночной образ жизни

И это опытным путем доказал Канадзава: согласно его исследованиям режим дня, когда светлое время предназначено для активной деятельности, а темное - для отдыха, является ничем иным, как эволюционным рудиментом. Не имея достаточно света (естественного или искусственного), чтобы продолжить работу, люди были вынуждены строить свой день, исходя из длины светового дня. Люди, склонные к ночному образу жизни, пренебрегают этой условностью и планируют день исходя из личных предпочтений, соответственно могут объективно оценить свою эффективность и грамотней распределить ресурсы.

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4. Любовь к одиночеству

Здесь опять на помощь приходит эволюционная психология. Человек считается существом социальным, так как, в ходе развития, преодоление жизненных трудностей проще решать “коллективным разумом“. Человек с высоким интеллектом предпочитает отделяться от подобных коопераций по причине того, что быстрее адаптируется к условиям выживания, предпочитая не отвлекаться на менее сообразительных сородичей.

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5. Невысокая физическая активность

К сожалению, интеллектуалам зачастую приходится расплачиваться за свой ум здоровьем. Несмотря на множество исследований, направленных на то, чтобы доказать, что физическая активность повышает когнитивные способности, ученые все же придерживаются мнения, что люди с высоким интеллектом физически менее активны. Спорту они чаще всего предпочитают длительные размышления без отвлекающих факторов, в то время когда личности с более низким IQ быстро теряют интерес к одному предмету раздумий и стремятся заменить его физической активностью.

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