Если прекратить концентрироваться на этих вещах, жизнь непременно покажется вам ярче.

ТОП-9 вещей, которые надо отпустить, чтобы сделать свою жизнь лучше pinterest.com

Что же в нашей жизни чаще всего тянет на дно безысходности и апатии? Ivona собрала топ вещей, от которых стоит избавиться, чтобы почувствовать себя лучше, уверенней, счастливей.

Чтобы стать счастливее, нужно отпустить:

... чужое одобрение

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На то оно и чужое, что интересовать должно тех, кому оно принадлежит. В вашей жизни одобрение и мнение других не должно быть определяющим. Определяющим должно стать чувство счастья и удовлетворение от того, что вы делаете, как живете, выглядите и пр.

... гнев и обиды

Отпустить свой гнев и обиды вовсе не значит быть слабаком и позволять каждому вытирать о себя ноги. Вы имеете право на то, чтобы высказать свое негодования или защитить свои интересы. Но упиваться своими негативными чувствами просто нет смысла. Пока вы прислушиваетесь к гневу и обидам, лишь они управляют вами, тогда как здравый ум отходит на второй план. Научитесь объяснять обидчику, что конкретно вас расстроило, и искать причину и разумный выход своему гневу.

... погоню за идеальной жизнью

Идеалы - сложная, социокультурная смесь убеждений, навязанная человеку в зависимости от его окружения. Иными словами идеал формировался коллективным разумом и в нем, все же, есть свои несовершенства. Учитесь следовать тому, что кажется хорошим именно вам. Ведь с вашей точки зрения это и есть идеал.

ТОП-9 вещей, которые надо отпустить, чтобы сделать свою жизнь лучше pinterest.com

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... надежды на случай

Закон подлости - то, что вероятней всего может пойти не так, пойдет не так. Поэтому полагаться на одну лишь удачу не стоит. На других надейтесь, но сами не плошайте. Сомневаетесь в правильности своих действий? Готовьте пути к отступлению на случай форс-мажора. Его Величество Случай - капризный малый, и не сможет приходить вам на помощь в каждой неловкой ситуации.

... оправдания

Очередной способ самообмана. На изобретение оправданий мы порой тратим столько времени, что с лихвой хватило бы на то, чтобы исправить свои ошибки. Или хотя бы продумать план действий, как устранить последствия того, что заставило вас искать себе оправдания.

... осуждения

Вы никогда не сможете избавиться от зависимости от чужого мнения, если не перестанете сами критиковать и осуждать окружающих. Логика проста: вы точно знаете, что все вокруг сплетничают (возможно, даже о вас), и уверенность эта базируется на том факте, что вы сами с удовольствием перемываете косточки остальными.

ТОП-9 вещей, которые надо отпустить, чтобы сделать свою жизнь лучше pinterest.com

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... зависть

Зависть - деструктивное чувство. Пора прекратить оглядываться по сторонам, выясняя, у кого что есть. Лучше потратить это время на то, чтобы достичь того, чего хочется именно вам. Превратите злобную зависть в источник вдохновения - так вы научитесь достигать целей и наверняка качественно улучшите свою жизнь.

... прошлое

Все, что может нам дать прошлое, это жизненные уроки, которыми мы можем воспользоваться в будущем. Жизнь одними лишь воспоминаниями лишает человека всяческих перспектив. Да, они могут мотивировать на действие, но не могут заменить действительность.

... ожидания

То, что ваши ожидания отличаются от реальности - исключительно ваша проблема. Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно, и обижаться на них за это нельзя. Вы не можете управлять чужой жизнью или требовать от человека того, чтобы он укладывался в вашу идеальную картину мира.

ТОП-9 вещей, которые надо отпустить, чтобы сделать свою жизнь лучше pinterest.com

Ранее мы рассказывали о самых распространенных видах самообмана.

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