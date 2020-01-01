Тревожные сигналы психологического истощения.

Эмоциональное выгорание (синдром выгорания) - состояние, которое является результатом накопленного стресса и переживаний, которые не имеют нормального выхода. Обострение выгорания может привести к клинической депрессии. Ivona собрала список самых распространенных признаков эмоционального выгорания. Если вы заметили их у себя или своих близких, вам стоит дать себе передышку и крепко задуматься над тем, как сделать свою жизнь немножечко ярче и проще.

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1. Вы во всем настроены пессимистично

Худший вариант развития событий - первый вариант, который приходит вам на ум, когда дело доходит до решения проблем: от мелких бытовых, до серьезных деловых, со здоровьем и пр. Вам трудно заставить себя делать что-либо, так как вы заранее уверены в своем провале.

11 признаков эмоционального выгорания pinterest.com

2. Вы все пускаете на самотек

Откладываете на последний момент, игнорируете звонки и сообщения, не справляетесь с обязанностями, да и в целом вас не интересует, что вы собственноручно разрушаете свое здоровье, карьеру, социальные отношения и пр. Все, чего вы хотите - чтобы вас оставили в покое. Бездействие в таком случае кажется для вас самым привлекательным вариантом.

3. Вы замыкаетесь в себе

Есть люди от природы замкнутые и отрешенные. Они не испытывают потребности в общении, им комфортно наедине с самим собой. Но если человек, прежде социально активный, вдруг понимает, что он осознанно отказывает от любых взаимодействий с кем-либо, а мысли о прогулке в обществе или банальной беседе вызывает панику и отвращение - это тревожный сигнал эмоционального выгорания.

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4. Отсутствие удовольствия

Все мы порой впадаем в апатию и имеем полное право на недовольство. Но если то, что еще недавно делало вас счастливым, резко стало вам безразличным, знайте - просто так подобные перемены не происходят.

11 признаков эмоционального выгорания pinterest.com

5. Проблемы со сном

Бессонница, сопровождаемая бесконечными размышлениями о бренности бытия, после которой наутро вы чувствуете себя абсолютно разбитыми и обессиленными, или чрезмерная сонливость, которая, впрочем, не приносит вам ни отдохновения, ни хорошего самочувствия - такие девиации можно считать явным признаком морального истощения.

6. Забывчивость

Помимо того, что вы не запоминаете мелочи, вы стали забывать значительные моменты, хотя прежде с вами такого не случалось.

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7. Хроническая усталость

На то, чтобы собраться на работу или просто встать с кровати вам приходится собирать всю свою волю в кулак? Вероятно, вы на грани эмоционального выгорания.

11 признаков эмоционального выгорания pinterest.com

8. Повышенная эмоциональная возбудимость

Любая мелочь может вывести вас из себя: от состояния полного спокойствия до разъяренного сгустка ненависти, способного, кажется, даже плеваться ядом в обидчика, вы «разгоняетесь» за считанные секунды.

9. Физическое истощение

Несмотря на то, что эмоциональное выгорание - проблема психологического спектра, оно имеет значительное влияние и на физическое состояние человека. Среди физически ощутимых проявлений выгорания: ослабленный иммунитет (в часто болеете, хотя прежде это случалось с вами крайне редко), тревожность и тахикардия, проблемы с аппетитом (его отсутствие, или наоборот - переедание и резкий набор веса).

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10. Апатия

Все ваши действия кажутся вам бессмысленными и не имеющими значения, поэтому вы предпочитаете оставаться в тени и безучастно наблюдать за происходящим.

11 признаков эмоционального выгорания pinterest.com

11. Вредные привычки

Вы вернулись к старым вредным привычкам или приобрели новые в надежде, что они могут облегчить ваше состояние, однако они лишь усугубляют ситуацию.

Ранее мы рассказывали, какие привычки считаются самыми эмоционально истощающими.

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