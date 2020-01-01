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Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов

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Положительный настрой и хорошее настроение гарантировано!
Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
pinterest.com

Не всем дано быть оптимистами от рождения, да и в целом взрослая жизнь порой выписывает такие фортели, что сохранять улыбку на лице бывает крайне сложно. Научитесь мыслить позитивно, и положительный взгляд на мир поможет вам ценить каждый миг и легче переносить трудности. Ivona даст вам несколько полезных советов.

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1. Начните утро с позитивной установки

Упражнение, которое идет в числе первых во множестве психологических тренингов: начинать утро с аффирмации - положительной установки. Возьмите за правило начинать утро с приятных слов самому себе перед зеркалом: пожелайте хорошего дня, заверьте, что у вас все получится, сделайте себе комплимент. Да, поначалу это вам покажется дикостью, но если повторять позитивную установку каждый день, ваш образ мышления постепенно переменится в сторону положительных эмоций.

2. Ищите плюсы во всем

Иными словами - концентрируйтесь на хорошем. В любой ситуации есть положительные и отрицательны моменты. Если все внимание сосредоточить на последних, то вполне естественно, что ваш образ мышления будет основываться на пессимизме и упаднических настроениях. Постарайтесь во всем находить хорошее, и ваше восприятие изменится к лучшему.

Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
pinterest.com

3. Относитесь ко всему с юмором

Этот совет идет в дополнение к предыдущему: хорошая шутка и смех поднимают настроение, разряжают накалившуюся ситуацию и позволяют абстрагироваться от проблем и страхов. Юмор сглаживает первые потрясения и помогает оценить ситуацию объективно.

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4. Цените ошибки, как жизненные уроки

Как бы это не было сложно, смиритесь: все ошибаются. И это нормально. Вместо того чтобы заниматься самобичеванием и казнить себя за каждый промах, потратьте это время и рвение на то, чтобы извлечь из своей неудачи жизненный урок, проанализировать его и воспользоваться им, когда придет время.  

Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
pinterest.com

5. Держите фокус на настоящем

Негативное и подавленное настроение в нас эффективней всего поддерживают воспоминания о прошлом и страхи перед неизвестным будущем. Беспокоиться об этом, конечно, нужно, но фокусироваться все же лучше на текущем моменте - едва ли что-то плохое происходит с вами каждую секунду. О будущем стоит беспокоиться по мере возникновения проблем, из прошлого - извлечь полезные уроки и отпустить.

6. Окружите себя положительными людьми

Даже если вы - поклонник одиночества, хорошо иметь рядом того, кому время от времени можно вдохновенно и в красках рассказать, как здорово в одиночестве. Люди социальны от природы, поэтому во многом их образ мышления формирует общество, в котором они находятся. Окружите себя позитивными людьми, и вы будете ежедневно слушать различные аффирмации в разных исполнениях, впитывать положительный образ мышления, станете более восприимчивы ко всему хорошему, что происходит в вашей жизни.

Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
Как развить позитивное мышление: 6 полезных советов
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему лентяи достигают большего.

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Теги: позитивное мышление, психология, полезные советы
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Источник: ivona)bigmir.net

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