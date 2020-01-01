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Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога

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Эксперт реалити "Від пацанки до панянки", которое показывал Новый канал, назвала четыре самые распространенные причины отсутствия изменений в жизни.
Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
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Вы мечтаете перевернуть свою жизнь с ног на голову, но ничего не случается. Знакомо? Почему так происходит. и что с этим делать, рассказала кризисный и семейный психолог Наталия Борисова.

Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Пресс-служба

  • Вы не готовы

Да, вы к этим переменам не «созрели», не знаете, зачем это вам нужно, и не решаетесь на них.

  • Вы этого не хотите

Звучит странно, но это могут быть «не ваши» желания. Допустим, вы чего-то очень хотите и искренне верите в то, что это ваша мечта, но на самом деле – это желание подруги, мужа или мамы. Разберитесь с тем, что нужно именно вам!

  • Ничего для этого не делаете

Под лежачий камень, как говорят, вода не течет. Вы можете хотеть перемен, но ничего не делаете. Или делаете хаотично, непоследовательно, и это не приносит должного результата.

Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Pinterest

  • Вы не верите в них

В Библии написано: «По вашей вере да будет дано вам». Когда вы не считаете желаемые перемены возможными, тогда они и не происходят.

Поэтому, если хотите реальных позитивных изменений в своей жизни, то ключевые слова: готовность, вера, действие! И все у вас будет.

Как Наталия Борисова помогала изменить жизнь участниц реалити «Від пацанки до панянки» к лучшему – смотрите в выпусках на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, почему важно быть благодарными.

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Теги: перемены, психолог
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