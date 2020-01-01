Почему мы избегаем перемен к лучшему: ответы психолога
Читай также: "Без сожалений": 7 практичных советов для принятия важных решений
Вы мечтаете перевернуть свою жизнь с ног на голову, но ничего не случается. Знакомо? Почему так происходит. и что с этим делать, рассказала кризисный и семейный психолог Наталия Борисова.
- Вы не готовы
Да, вы к этим переменам не «созрели», не знаете, зачем это вам нужно, и не решаетесь на них.
- Вы этого не хотите
Звучит странно, но это могут быть «не ваши» желания. Допустим, вы чего-то очень хотите и искренне верите в то, что это ваша мечта, но на самом деле – это желание подруги, мужа или мамы. Разберитесь с тем, что нужно именно вам!
- Ничего для этого не делаете
Под лежачий камень, как говорят, вода не течет. Вы можете хотеть перемен, но ничего не делаете. Или делаете хаотично, непоследовательно, и это не приносит должного результата.
- Вы не верите в них
В Библии написано: «По вашей вере да будет дано вам». Когда вы не считаете желаемые перемены возможными, тогда они и не происходят.
Поэтому, если хотите реальных позитивных изменений в своей жизни, то ключевые слова: готовность, вера, действие! И все у вас будет.
Как Наталия Борисова помогала изменить жизнь участниц реалити «Від пацанки до панянки» к лучшему – смотрите в выпусках на сайте Нового канала.
Ранее мы писали, почему важно быть благодарными.
Полная версия правил