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Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020

Спецтема: Астрология
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Полный график ухода за домашними растениями и цветами в первый месяц осени 2020 года.
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в сентябре 2020 года расскажет Ivona.

1 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Запрещены все работы, кроме обработки растений от вредителей.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Неблагоприятный день для ухода за растениями.

3 сентября 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показаны пересадка, полив и прикормка.

4 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. В этот день возможны лишь профилактические процедуры против вредителей.

5 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Продолжайте обработку от вредителей.

6-8 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. В эти дни показаны пересадка, укоренение и рыхление почвы.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

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9-10 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Возможна пересадка лишь вьющихся растений.

11-12 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Благоприятный период для пересадки, в особенности клубневых и луковичных. Возможно удобрение почвы.

13 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Удачный день для пересадки комнатных растений, а также высадки зелени.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

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14 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Любые манипуляции с растениями запрещены. Сегодня лучше заняться уборкой.

15 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Неблагоприятный день для полива. Уделите внимание борьбе с вредителями.

16 сентября 2020 - убывающая Луна в Деве. Пересадка возможна лишь для вьющихся растений.

17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Посвятите день профилактическим работам и уборке.

18 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Возможна пересадка листовых растений.

19 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки, перевалки, подкормки и рыхления почвы.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

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20-21 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Самый удачный для пересадки период в сентябре. Показаны также водные процедуры, удобрение и прикормка.

22 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Возможны пересадка, удобрение и полив.

23 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для пересадки и борьбы с вредителями.

24-25 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. В эти дни возможна пересадка и высадка лиственных растений.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

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26 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Пересадка растений запрещена. Уделите время профилактической борьбе с вредителями.

27 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Уход за растениями лучше отложить до более благоприятного периода.

28 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Сегодня возможна лишь уборка и борьба с вредителями.

29 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Удачное время для пересадки лиственных, показаны также полив и прикормка.

30 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Займитесь удобрением почвы и поливом.

Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в сентябре 2020 будут магнитные бури.

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Теги: лунный календарь, лунный календарь 2020, домашние растения, цветы в доме, растения в квартире, растения, цветы, уход за растениями, осень 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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