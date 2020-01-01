Лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2020
Как ухаживать за цветами по лунному календарю в сентябре 2020 года расскажет Ivona.
1 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Запрещены все работы, кроме обработки растений от вредителей.
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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Неблагоприятный день для ухода за растениями.
3 сентября 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показаны пересадка, полив и прикормка.
4 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. В этот день возможны лишь профилактические процедуры против вредителей.
5 сентября 2020 - убывающая Луна в Овне. Продолжайте обработку от вредителей.
6-8 сентября 2020 - убывающая Луна в Тельце. В эти дни показаны пересадка, укоренение и рыхление почвы.
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9-10 сентября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Возможна пересадка лишь вьющихся растений.
11-12 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Благоприятный период для пересадки, в особенности клубневых и луковичных. Возможно удобрение почвы.
13 сентября 2020 - убывающая Луна в Раке. Удачный день для пересадки комнатных растений, а также высадки зелени.
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14 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Любые манипуляции с растениями запрещены. Сегодня лучше заняться уборкой.
15 сентября 2020 - убывающая Луна во Льве. Неблагоприятный день для полива. Уделите внимание борьбе с вредителями.
16 сентября 2020 - убывающая Луна в Деве. Пересадка возможна лишь для вьющихся растений.
17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Посвятите день профилактическим работам и уборке.
18 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Возможна пересадка листовых растений.
19 сентября 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки, перевалки, подкормки и рыхления почвы.
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20-21 сентября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Самый удачный для пересадки период в сентябре. Показаны также водные процедуры, удобрение и прикормка.
22 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Возможны пересадка, удобрение и полив.
23 сентября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для пересадки и борьбы с вредителями.
24-25 сентября 2020 - растущая Луна в Козероге. В эти дни возможна пересадка и высадка лиственных растений.
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26 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Пересадка растений запрещена. Уделите время профилактической борьбе с вредителями.
27 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Уход за растениями лучше отложить до более благоприятного периода.
28 сентября 2020 - растущая Луна в Водолее. Сегодня возможна лишь уборка и борьба с вредителями.
29 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Удачное время для пересадки лиственных, показаны также полив и прикормка.
30 сентября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Займитесь удобрением почвы и поливом.
Ранее мы рассказывали, когда в сентябре 2020 будут магнитные бури.
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