В какие дни следует быть особенно осторожными?

Когда в сентябре 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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6 сентября 2020 года - геомагнитные колебания приведут к магнитной буре высокой интенсивности. Самыми восприимчивыми к ее активности окажутся гипертоники, аллергики и люди с психологическими расстройствами. Помимо хронических состояний высокая вероятность обострения бессонницы и повышенной эмоциональной возбудимости. Облегчить последствия магнитной бури 6 сентября могут отказ от жирной пищи, сахара и алкоголя, профилактическая физическая активность (утренняя гимнастика, йога и пр.), а также контрастный душ. От напитков с высоким содержанием кофеина также следует отказаться в пользу успокаивающих отваров на основе ромашки, мяты и мелиссы.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2020 pinterest.com

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29-30 сентября 2020 года - магнитная буря начнется с самого утра 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30 достигнет своего пика. Предельную осторожность необходимо проявить метеозависимым людям, однако последствия двухдневной бури на себе ощутят и те, кто обычно без проблем переносит подобные атмосферные изменения. Специалисты советуют при себе иметь “тревожный чемоданчик“ набор лекарств первой необходимости, которые смогут облегчить или устранить симптомы. По возможности также не стоит садиться за руль, а если все же оказались на дороге, проявлять внимание и терпение по отношению к другим участникам движения. Двухдневная магнитная буря в конце сентября также будет отмечена повышенной эмоциональной возбудимостью. Постарайтесь избегать конфликтов и ссор, уделите время медитациям и саморазвитию. Не забывайте проветривать помещения (особенно рабочий кабинет и спальню). Во время занятий спортом 29 и 30 сентября от сильных кардионагрузок следует отказаться в пользу несложных гимнастических упражнений.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2020 pinterest.com

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