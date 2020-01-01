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Что нельзя есть натощак: правда и мифы

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Пора перестать в некоторые мифы.
Что нельзя есть натощак
Что нельзя есть натощак
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Существует много рекомендаций о том, какие продукты можно и нельзя есть натощак. Но сколько бы диетологи не говорила на эту тему, мифов не становится меньше. Диетолог Альбина Комиссарова развенчала самые популярные мифы о том, что нельзя есть натощак

  • Миф о сладостях

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Бытует мнение, что сладости - это  большая нагрузка на поджелудочную железу, может привести к диабету.
На самом деле сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Другой вопрос, что сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с медленными, если ну никак не можете без сладкого утром.

Что нельзя есть натощак
Что нельзя есть натощак
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  • Миф о помидорах

Часто можно встретить информацию, что помидоры. Богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве.
Правда заключается в том, что концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт ни в состоянии вызывать язву. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона.

  • Миф о кофе

Многие слышал, что кофе раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень.
Но если у вас, как и с помидорами, нет неприятных ощущений от кофе(в любое время), то можете его спокойно пить натощак. Некоторым комфортней с молоком. Никакой нагрузки на печень нет.

Что нельзя есть натощак
Что нельзя есть натощак
Pinterest

  • Миф о кисломолочных продуктах

Говорят, что утром высокая концентрация желудочного сока и пробиотики не усваиваются.
Правда же заключается в том, что пробиотики можно есть в любое время, на их усвояемость мы повлиять никак не можем. Стараемся выбирать разнообразные источники про и пребиотиков.

Ранее мы писали, какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс. 

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Теги: питание, натощак, диетолог
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