Что нельзя есть натощак: правда и мифы
Существует много рекомендаций о том, какие продукты можно и нельзя есть натощак. Но сколько бы диетологи не говорила на эту тему, мифов не становится меньше. Диетолог Альбина Комиссарова развенчала самые популярные мифы о том, что нельзя есть натощак
- Миф о сладостях
Читай также: Привычки, которые провоцируют гормональный дисбаланс
Бытует мнение, что сладости - это большая нагрузка на поджелудочную железу, может привести к диабету.
На самом деле сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Другой вопрос, что сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с медленными, если ну никак не можете без сладкого утром.
- Миф о помидорах
Часто можно встретить информацию, что помидоры. Богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве.
Правда заключается в том, что концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт ни в состоянии вызывать язву. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона.
- Миф о кофе
Многие слышал, что кофе раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень.
Но если у вас, как и с помидорами, нет неприятных ощущений от кофе(в любое время), то можете его спокойно пить натощак. Некоторым комфортней с молоком. Никакой нагрузки на печень нет.
- Миф о кисломолочных продуктах
Говорят, что утром высокая концентрация желудочного сока и пробиотики не усваиваются.
Правда же заключается в том, что пробиотики можно есть в любое время, на их усвояемость мы повлиять никак не можем. Стараемся выбирать разнообразные источники про и пребиотиков.
Ранее мы писали, какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс.
Полная версия правил