Как предотвратить депрессию: советы психолога

Соведущая реалити "Эксы" (Новый канал), психолог и сексолог Наталья Ежова назвала пять способов, которые могут уберечь от душевной боли.

Психолог дала советы от депрессии Пресс-служба

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Последние несколько месяцев стали одними из самых стрессовых для всего человечества. Как не заболеть? Как не потерпеть крах в бизнесе? Как не расстаться с любимым человеком, с которым 24/7 находишься вместе? Поиск ответов на эти вопросы загоняют людей в депрессию.

Душевную боль нельзя терпеть так же, как и боль в теле, - объясняет Наталья Ежова - психолог и по совместительству соведущая “Эксов“ - проекта, который не один год показывал Новый канал. – Что такое депрессия? Это заболевание психики. Это реальное заболевание, не выдуманное! Не стоит обесценивать его, если тебе больно. Думать, что скажут другие.

Психолог Наталья Ежова Пресс-служба

В моменты волнений, советует психолог, нужно найти “таблетку“ самопомощи. И ею может стать что угодно: от спорта и откровенных разговоров к реальным препаратам.

Пойди за тем, кто прошел уже этот путь, - рекомендует Наталья Ежова. – Так ты соберешь стратегии, которые подходят тебе или не подходят. Либо поговори с близким человеком. Это поможет признаться, что душа болит, осознать это и убрать боль. Займись спортом. Тело и разум – одна система, поможет переключиться. Найди книгу-помощника. Или при необходимости начни пить успокоительные. По назначению врача-психиатра. Это не странно. Это нормально, если болит, нужно убирать боль.

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