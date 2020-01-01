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Зачем йод нашему организму?

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Йод чрезвычайно важен для здоровья, но об этом знают далеко не все.
Зачем йод нашему организму?
Зачем йод нашему организму?
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Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма. Сегодня у многих есть признаки нехватки йода, но об этом трудно догадаться, поскольку на начальных этапах изменения в самочувствии очень незначительны.

Йод необходим для работы таких органов:

  • Молочные железы, дефицит йода является одной из причин развития мастопатий и рака молочных желёз.
  • Яичники, предстательная железа.
  •  Лёгкие
  • Слизистые желудочно-кишечного тракта
  • Поджелудочная железа
  • Кожа
  • Головной мозг
  • Йод содержится во всех гормональных рецепторах, без него не могу правильно работать гормоны.
  • Клетки крови, особенно йод необходим для лейкоцитов, а это наша защита от внешних и внутренних патогенов.

Зачем йод нашему организму?
Зачем йод нашему организму?
pinterest

Йод это: 

  • Образование гормонов щитовидной железы.
  • Регуляция работы всей эндокринной системы.
  • Зашита от рака – участвует в апоптозе (гибели) раковых клеток.
  • Выводит из организма токсические галогены : бром, хлор, фтор, а также мышьяк, ртуть, свинец, кадмий.
  • Обладает мощным противовирусным, противобактериальным и противогрибковым действием, в начале 20 века йодом активно лечили малярию, туберкулёз и сифилис)).
  •  Помогает поддерживать здоровье митохондрий.
  • Нормализует выработку эстрогенов яичниками.
  •  Снижает инсулинорезистентность.
  • Крайне необходим для нашей умственной деятельности, дефицит йода приводит к снижению IQ

Суточная потребность йода составляет:

  •  для детей до 5 лет - 90 мкг;
  •  с 5 до 12 лет - 120 мкг;
  •  с 12 лет и взрослым - 150 мкг;
  •  для беременных и кормящих женщин - 250 мкг.

Зачем йод нашему организму?
Зачем йод нашему организму?
pinterest

Список продуктов, которые богаты йодом:⠀

  • Лидером по содержанию является ламинария - морская капуста⠀
  • Мед, грецкие орехи и лимон помогут расшевелить ленивую щитовидную железу. Для этого, надо размять в ступке 3-4 ядра грецких орехов, смешать со столовой ложкой меда и съесть утром натощак. Принимать ежедневно в течение 1-2 недель.⠀
  •  Рыбные продукты: хек, печень трески, пикша, пресноводная рыба, сайда, лосось, камбала, треска, сельдь
  • Морепродукты: кальмары, креветки, сырые устрицы⠀
  • Хурма, хотя йода в ней меньше, чем в морской капусте. Зато хурма нравится гораздо большему количеству людей. Помимо полезного йода она содержит магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также витамины – А, С и Р.
  • Черника - это рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.⠀
  • Шпинат содержит лютеин и каротеноиды, содержащиеся в больших количествах в шпинате, помогают щитовидной железе работать на отлично.

⠀Ранее мы писали о полезных свойствах кукурузы. 

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Теги: йод, продукты, щитовидная железа
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