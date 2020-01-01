Зачем йод нашему организму?

Йод чрезвычайно важен для здоровья, но об этом знают далеко не все.

Зачем йод нашему организму? pinterest

Читай также: Привычки, которые провоцируют гормональный дисбаланс Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма. Сегодня у многих есть признаки нехватки йода, но об этом трудно догадаться, поскольку на начальных этапах изменения в самочувствии очень незначительны. Йод необходим для работы таких органов: Молочные железы, дефицит йода является одной из причин развития мастопатий и рака молочных желёз.

Яичники, предстательная железа.

Лёгкие

Слизистые желудочно-кишечного тракта

Поджелудочная железа

Кожа

Головной мозг

Йод содержится во всех гормональных рецепторах, без него не могу правильно работать гормоны.

Клетки крови, особенно йод необходим для лейкоцитов, а это наша защита от внешних и внутренних патогенов. Зачем йод нашему организму? pinterest

Йод это: Образование гормонов щитовидной железы.

Регуляция работы всей эндокринной системы.

Зашита от рака – участвует в апоптозе (гибели) раковых клеток.

Выводит из организма токсические галогены : бром, хлор, фтор, а также мышьяк, ртуть, свинец, кадмий.

Обладает мощным противовирусным, противобактериальным и противогрибковым действием, в начале 20 века йодом активно лечили малярию, туберкулёз и сифилис)).

Помогает поддерживать здоровье митохондрий.

Нормализует выработку эстрогенов яичниками.

Снижает инсулинорезистентность.

Крайне необходим для нашей умственной деятельности, дефицит йода приводит к снижению IQ Суточная потребность йода составляет: для детей до 5 лет - 90 мкг;

с 5 до 12 лет - 120 мкг;

с 12 лет и взрослым - 150 мкг;

для беременных и кормящих женщин - 250 мкг. Зачем йод нашему организму? pinterest

Список продуктов, которые богаты йодом:⠀ Лидером по содержанию является ламинария - морская капуста⠀

Мед, грецкие орехи и лимон помогут расшевелить ленивую щитовидную железу. Для этого, надо размять в ступке 3-4 ядра грецких орехов, смешать со столовой ложкой меда и съесть утром натощак. Принимать ежедневно в течение 1-2 недель.⠀

Рыбные продукты: хек, печень трески, пикша, пресноводная рыба, сайда, лосось, камбала, треска, сельдь

Морепродукты: кальмары, креветки, сырые устрицы⠀

Хурма, хотя йода в ней меньше, чем в морской капусте. Зато хурма нравится гораздо большему количеству людей. Помимо полезного йода она содержит магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также витамины – А, С и Р.

Черника - это рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.⠀

Шпинат содержит лютеин и каротеноиды, содержащиеся в больших количествах в шпинате, помогают щитовидной железе работать на отлично. ⠀Ранее мы писали о полезных свойствах кукурузы.

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