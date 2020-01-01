Зачем йод нашему организму?
Йод чрезвычайно важен для здоровья, но об этом знают далеко не все.
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Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма. Сегодня у многих есть признаки нехватки йода, но об этом трудно догадаться, поскольку на начальных этапах изменения в самочувствии очень незначительны.
Йод необходим для работы таких органов:
- Молочные железы, дефицит йода является одной из причин развития мастопатий и рака молочных желёз.
- Яичники, предстательная железа.
- Лёгкие
- Слизистые желудочно-кишечного тракта
- Поджелудочная железа
- Кожа
- Головной мозг
- Йод содержится во всех гормональных рецепторах, без него не могу правильно работать гормоны.
- Клетки крови, особенно йод необходим для лейкоцитов, а это наша защита от внешних и внутренних патогенов.
Йод это:
- Образование гормонов щитовидной железы.
- Регуляция работы всей эндокринной системы.
- Зашита от рака – участвует в апоптозе (гибели) раковых клеток.
- Выводит из организма токсические галогены : бром, хлор, фтор, а также мышьяк, ртуть, свинец, кадмий.
- Обладает мощным противовирусным, противобактериальным и противогрибковым действием, в начале 20 века йодом активно лечили малярию, туберкулёз и сифилис)).
- Помогает поддерживать здоровье митохондрий.
- Нормализует выработку эстрогенов яичниками.
- Снижает инсулинорезистентность.
- Крайне необходим для нашей умственной деятельности, дефицит йода приводит к снижению IQ
Суточная потребность йода составляет:
- для детей до 5 лет - 90 мкг;
- с 5 до 12 лет - 120 мкг;
- с 12 лет и взрослым - 150 мкг;
- для беременных и кормящих женщин - 250 мкг.
Список продуктов, которые богаты йодом:⠀
- Лидером по содержанию является ламинария - морская капуста⠀
- Мед, грецкие орехи и лимон помогут расшевелить ленивую щитовидную железу. Для этого, надо размять в ступке 3-4 ядра грецких орехов, смешать со столовой ложкой меда и съесть утром натощак. Принимать ежедневно в течение 1-2 недель.⠀
- Рыбные продукты: хек, печень трески, пикша, пресноводная рыба, сайда, лосось, камбала, треска, сельдь
- Морепродукты: кальмары, креветки, сырые устрицы⠀
- Хурма, хотя йода в ней меньше, чем в морской капусте. Зато хурма нравится гораздо большему количеству людей. Помимо полезного йода она содержит магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также витамины – А, С и Р.
- Черника - это рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.⠀
- Шпинат содержит лютеин и каротеноиды, содержащиеся в больших количествах в шпинате, помогают щитовидной железе работать на отлично.
⠀Ранее мы писали о полезных свойствах кукурузы.
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