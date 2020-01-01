Главное - сохранять спокойствие и благоразумие!

Когда в сентябре 2020 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Полнолуние в сентябре 2020 года произойдет в среду, 2 сентября в знаке Рыб. В этот день может накатить хандра и меланхолия. Астрологи советуют воздержаться от принятия важных решений, так как под воздействием созвездия Рыб вам будет сложно оценить объективно всю ситуацию целиком. Возможно, вы слишком углубитесь в детали в поиске глубинного смысла. Но помните: сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно когда ее там нет.

Полнолуние и Новолуние в сентябре 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Полнолуние в сентябре 2020 года - плохой советчик в решении сложных вопросов, поэтому жажду деятельности стоит направить на самосовершенствование: вреда от этого точно не будет. В этот день вам предстоит найти баланс между уединением и желанием уделить внимание близким. Если вам неспокойно на душе, ищите совета и поддержки в первую очередь в кругу семьи, затем - у друзей. Даже если общение на первый взгляд общение покажется вам непродуктивным, оно, вероятней всего, натолкнет вас на разумную мысль, которой вы сможете успешно воспользоваться в дальнейшем.

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Новолуние в сентябре 2020 года произойдет в четверг, 17 сентября в знаке Девы. Привычный вам порядок жизни может нарушиться, что, вероятней всего, приведет вас в раздражение или даже гнев. Не тратьте силы на негативные эмоции, обратите внимание, что именно послужило катализатором внезапных перемен. На его устранение и направьте весь свой энтузиазм и жажду действий.

Полнолуние и Новолуние в сентябре 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Неблагоприятный день для любого рода начинаний, однако, навести порядок в том, что уже происходит, все же стоит. Уделите внимание своеобразной уборке жизни: от очищения жизненного пространства от беспорядков, до удаления ненужных мыслей из головы и людей из окружения. Но будьте осторожны: к этому занятию следует подойти с холодной головой, не забывайте, что каждое ваше действие будет иметь последствия в дальнейшем.

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