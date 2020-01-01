ТОП-10 способов убрать следы от помады с одежды

Полезные лайфхаки против коварных пятен!

ТОП-10 способов, как убрать следы от помады с одежды pinterest.com

Ivona собрала топ самых действенных способов, которые помогут избавить вашу одежду от отпечатков губной помады.

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На ткань, испачканную помадой, нанесите немного пены для бритья (важно рать именно пену, а не гель) и оставьте на 10-15 минут. Затем удалите остатки крема и постирайте вещь в холодной воде.

ТОП-10 способов, как убрать следы от помады с одежды pinterest.com

Зубная паста

Отличное средство, особенно если пострадала от губной помады нежная, натуральная ткань. Нанесите на пятно немного зубной пасты (тут также старайтесь выбирать именно пасту, а не гель) и оставьте на 5-10 минут. После этого выстирайте вещь в теплой воде с соответствующим моющим средством.

Жидкость для мытья посуды

Большинство помад имеют жирную основу, расщепить которую способна жидкость для мытья посуды. Нанесите ее на испачканный участок ткани, смоченной в воде, и, с помощью губки или мягкой щеточки, удалите помады одежды. Когда пятно сойдет, постирайте вещь в соответствующем режиме.

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Подойдет для удаления пятен с драпа и шерсти. При помощи ватного диска нанесите спирт на пятно, слегка потрите - след от помады легко сойдет.

ТОП-10 способов, как убрать следы от помады с одежды pinterest.com

Лимонный сок + сода

Смешайте эти два ингредиента, чтобы у вас получилось средство, по консистенции напоминающее густую кашицу. Нанесите ее на испачканный участок и оставьте там до высыхания. Затем удалите остатки смеси и застирайте пятно в теплой воде.

Перекись водорода

Залейте пятно на ткани перекисью водорода, через пять минут повторите процедуру и оставьте ткань на 10 минут. После этого застирайте пятно теплой водой, затем выстирайте в обычном режиме с соответствующими моющими средствами. Средство подходит для белой одежды.

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Если ручная и машинная стирка категорически запрещены для испачканной вещи, на помощь придет скипидар. Нанесите его на след от помады при помощи ватного диска. Затем, когда ткань пропитается средством, промокните ткань с обеих сторон салфеткой, и через салфетку же прогладьте вещь.

ТОП-10 способов, как убрать следы от помады с одежды depositphotos.com

Средство для снятия макияжа

Здесь все логично: главная задача таких средств - в удалении косметики, что от них и требуется, если вы испачкали помаду одеждой. Просто нанесите немного средства на ткань при помощи ватного диска, и немного потрите. Затем - выстирайте одежду. При необходимости процедуру можно повторить. Важно: для удаления пятен с одежды не используйте средство для снятия макияжа на жирной основе.

Лак для волос

Распылите средство на ткань, испачканную помадой, и оставьте на 1-3 минуты. Затем при помощи салфетки, мягкой щеточки или ватного диска, удалите пятно от косметики.

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Уж там-то справятся даже с самой стойкой помадой на “ура“. Если вы сомневаетесь в эффективности способов приведенных выше или попросту не доверяете народной мудрости, обратитесь за помощью в химчистку - там, как правило, специализируются именно на таких сложных пятнах.

ТОП-10 способов, как убрать следы от помады с одежды pinterest.com

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