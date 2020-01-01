Для того чтобы сохранить целостность купальника, необходимо следовать некоторым правилам.

Купальные костюмы летом по популярности уступают разве что шлепкам. Модницы целый год готовятся чтобы надеть заветное бикини и сверкнуть телом на пляже. Но тут важен не только шоколадный загар и подтянутая попа. То, как выглядит купальник, также играет важную роль в составлении пляжного образа. Поэтому пренебрегать правильным уходом за купальным костюмом не стоит. Как стирать купальник без вреда для своего здоровья и качества купальника, расскажет Ivona.

Как стирать купальник?

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Сразу после покупки

новый купальник ни в коем случае нельзя сразу же надевать - это крайне негигиенично и может серьезно навредить вашему здоровью

первую стирку рекомендуют проводить в холодной воде, предварительно замочив купальный костюм в растворе воды (1 л) и белого уксуса (2 ст. л.) на 1 час. Сделать это нужно для того, чтобы окончательно закрепить красители на ткани, и ваш купальник не полинял во время стирки или водных процедур.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

Ручная стирка

Начать следует с того, что купальник необходимо стирать после каждого посещения пляжа, бассейна или спа-процедур. Поэтому на отдых часто берут несколько купальных костюмов, чтобы иметь возможность их чередовать между стирками.

Обычное полоскание в воде без моющих средств не избавит купальный костюм от загрязнений, морской соли или хлорки.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

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Многочасовое замачивание в мыльной воде также не самое удачное решение для купальников. Если на вашем купальном костюме нет сильных загрязнений, следуйте следующим рекомендациям:

1. Наберите в емкость для стирки прохладную воду (30-35 градусов).

2. Растворите в ней моющее средство. Предпочтение лучше отдать жидким стиральным порошкам, или, на крайний случай, мягкому мылу и гелям для душа.

3. В мыльную воду окуните купальный костюм и хорошенько прополощите. Сильно тереть и скручивать ткань не стоит, чтобы купальник не растянулся.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

4. Под проточной холодной водой тщательно вымойте мыло из волокон купальника, дайте ему стечь (отжимать нельзя).

5. Просушите купальный костюм.

Ручная стирка подходит для всех видов купальников. Для купальных костюмов с косточками это - единственный вариант сохранить целостность и качество ткани.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

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Машинная стирка

Как постирать купальный костюм в машинке? Ответ хранится на бирке вашего купальника. Там, как правило, есть все необходимые рекомендации касательно температуры, цикла и моющих средств. Если же эти значки для вас - все равно что иероглифы Древнего Египта, Ivona подскажет универсальный способ машинной стирки для купальных костюмов.

Моющие средства лучше всего выбирать для деликатных тканей, на жидкой основе. Также проследите за тем, чтобы они были без отбеливающих компонентов - даже белому купальнику это может навредить. Ополаскиватель и кондиционер для стирки купальных костюмов не требуется.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

Идеальный машинный цикл для стирки купальника - экспресс (длительность около 15 минут) или для деликатных. От дополнительного отжима, замачивания или полоскания следует отказаться (обычно эти пункты регулируются). Также проследите за тем, чтобы температура воды была не выше 20-25 градусов.

Как правильно сушить купальник?

Самый правильный способ высушить купальный костюм - на плоской горизонтальной поверхности, устеленной впитывающим материалом (например, махровым полотенцем). Гладить, сушить в сушильной машинке, развешивать на горячей батарее или палящем солнце - это может навредить волокнам ткани.

Как правильно стирать купальные костюмы: Полезные советы pinterest.com

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