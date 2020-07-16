+ несколько полезных советов по устранению неприятного запаха.

Иногда в секонд-хенде можно найти уникальную вещь по смешной цене. Глупо отказываться от такой обновки! Но есть у одежды из “секонда“ и значительные недостатки: загрязнения неизвестного происхождения и неприятный запах. Как правильно стирать вещи из секонд-хенда в домашних условиях, подскажет Ivona.

Как стирать вещи из секонд-хенда?

Обычно эта процедура происходит в 4 последовательных шага, повторение которых избавит вещь от неприятного запаха и устранит загрязнения:

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1. Устранение причин запаха

Магазины “вторичной“ одежды, в народе именуемые секонд-хендами, обычно стирают и обеззараживают вещи, прежде чем выложить их на прилавок. Для этого используются специальные средства, в состав которых часто входят бром и формальдегиды, которые и создают характерный “секонд-хендовский“ запах. Если хозяева менее щепетильны на этот счет, одежда из секонд-хенда все равно будет источать неприятные ароматы: застарелые пятна, грибок и плесень от сырости и пр. создают не самую приятную ароматическую композицию, от которой хочется избавиться без промедления. Устранение причин неприятного запаха - первый этап в стирке вещей из секонд-хенда. Обычно достигается путем замачивания одежды.

Как стирать вещи из секонд-хенда? Пошаговая инструкция pinterest.com

2. Непосредственная стирка одежды

Обычная машинная или ручная стирка и привычные моющие средства, конечно, поможет избавиться от некоторых пятен и снизит интенсивность неприятного запаха, но в таком щепетильном деле лучше всего использоваться дополнительными очищающими и дезодорирующими веществами. Режим стирки необходимо выбирать в зависимости от состава ткани, из которой изготовлена одежда.

3. Сушка

Лучше всего вещи из секонд-хенда сушить на свежем воздухе, на протяжении 2-3 дней после стирки.

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4. Глажка

Стиранные и тщательно высушенные вещи из секонд-хенда лучше всего прогладить, прежде чем надевать или складывать в шкаф. Для этого используйте максимально возможный для конкретного материала температурный режим.

Как стирать вещи из секонд-хенда? Пошаговая инструкция pinterest.com

Как убрать запах секонд-хенда с одежды?

Нашатырный спирт

Растворите нашатырный спирт в теплой воде (1:100 мл) и замочите в нем вещи. Время зависит от ткани, из которой изготовлена одежда: 1 час - хлопок и лен, 3 часа - смешанные ткани, 5-6 часов - синтетика. После замачивания вещи необходимо тщательно отжать и стирать обычным способом.

Соль + уксус

В 5 литрах теплой воды растворите 2 ст. л. поваренной соли и 100 мл белого уксуса. В этом средстве можно замочить вещи на 40-60 минут, затем - отжать и отправить в стиральную машинку. Способ подходит для устранения не очень сильного запаха.

Как стирать вещи из секонд-хенда? Пошаговая инструкция pinterest.com

Читай также: Как избавиться от неприятного запаха обуви: 5 действенных лайфхаков Ароматическая соль и эфирные масла

В них не нужно замачивать одежду. Ароматические вещества добавляются в воду в момент полоскания (после основной стирки).

Сода

Если после замачивания, стирки, сушки и проглаживания, вас все же не устраивает запах одежды, купленной в секонд-хенде, есть последнее средство: сложите вещи в пластиковый пакет с зип-застежкой и пересыпьте их содой. В таком виде их следует держать 4-6 часов, затем отряхнуть одежду и постирать повторно.

Духи и мыло

По аналогии с предыдущим способом, в пакет с одеждой можно положить ватный диск, смоченный любимыми духами, или ароматное мыло. Стирать повторно такую вещь не придется, если ее запах вас устроит после того, как вы достанете ее из пакета.

Как стирать вещи из секонд-хенда? Пошаговая инструкция pinterest.com

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