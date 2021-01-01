У нас не всегда есть возможность поехать за границу, чтобы начать изучать новый язык. В таких случаях как нельзя кстати подходят YouTube каналы, в которых можно подтянуть английский для разных уровней.

Совместно с онлайн-школой английского языка JustSchool мы собрали 5 крутых каналов, с которыми можно учить язык не только продуктивно, но и с удовольствием.

BBC Learning English

Канал, который уже стал классикой для тех, кто изучает английский. В нем собрано огромное

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количество познавательных видео на самые разнообразные тематики, преимущественно там используется британский английский. Благодаря этому каналу можно подтянуть грамматику, улучшить произношение и пополнить словарный запас. Подходит для любого уровня владения языком.

Azren the Language Nerd

Сам Азрен – носитель английского языка, которая записывает обучающие видео для тех, кто изучает английский как иностранный. Здесь можно здорово прокачать аудирование и восприятие речи носителя английского на слух. Параллельно Азрен дает общие советы для изучающих языки, ведь сам знает целых три.

5 Youtube каналов, которые помогут прокачать английский pixabay.com

Английский как по нотам

На этом канале грамматика объясняется в анимационных видео, а лексика — через диалоги знаменитых фильмов и видеоклипов. После регулярного просмотра роликов на этом канале будет проще простого смотреть фильмы в оригинале и понимать, о чем поется в любимых треках.

Business English Pod — Learn Business English

Канал создан специально для тех, кто хочет подтянуть или выучить бизнес английский. Уровень изучения начинается на отметке Intermediate. На канале можно найти видео с полезными словами для бизнес-конференций и деловых совещаний, а также узкоспециализированные выпуски для экономистов, биржевых аналитиков, юристов и менеджеров.

5 Youtube каналов, которые помогут прокачать английский pixabay.com

Rachel’s English

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Если ты мечтаешь поехать в США, то этот канал именно то, что вам нужно. Тут вы сможете поставить идеальное американское произношение, узнаете сленговые выражения и на пару минут почувствуешь себя местным. Кстати, Рейчел является профессиональной певицей и автором книги «American English Pronunciation», поэтому ее канал поможет не только начать правильно говорить по-английски, но и понимать иностранцев на слух.

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