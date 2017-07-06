Узнайте о самых главных символах и ритуалах на Ивана Купала.

7 июля празднуем Ивана Купала - один из самых мистических и одновременно веселых славянских праздников.

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В Украине традиционно самой магической в году считается ночь с 6 на 7 июля перед Ивана Купала. В купальскую ночь, по поверью, могут случиться чудеса - только в это время можно найти цветок папоротника, который принесет человеку счастье и богатство.

Главными традициями праздника считаются омовение водой и очищение огнем. Для тех, кто хочет омолодить душу и тело, а также повеселиться от души, существует множество разнообразных купальских обрядов. В это время также принято гадать, а самое популярное гадание - на венках.

Так, Ivona предлагает изучить поверья, которые делают эту ночь такой особенной!

Ивана Купала: Приметы и обряды праздника pinterest.com

Приметы и обряды на Ивана Купала: вода

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Существует мнение, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня, вся нечисть покидает воды озер, рек и водоемов. Купание в водоемах считается самым главным обрядом праздника, так как в эту ночь вода обладает целебными свойствами. А уже на рассвете принято умываться росой, которая также на этот праздник обладает особенными свойствами.

Кроме того, существует обычай гадания на реке. Издавна девушки ходили на реку, плели венки из трав, вставляли зажженные свечи и спускали венки на воду. Если венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь, или удачное замужество, а если венок тонул, это предвещало не скорую свадьбу или расставание с любимым.

Ивана Купала: Приметы и обряды праздника pinterest.com

Приметы и обряды на Ивана Купала: костер

В эту ночь огонь обладает большой магической силой. Костер, разведенный в праздничную ночь, имеет очищающее свойство. По традиции костры разводились на берегах рек и озер, а затем перепрыгивали через огонь - тот, кто прыгнет выше всех, будет счастлив.

Приметы и обряды на Ивана Купала: цветок папоротника

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Считается, что тот, кто найдет цветок папоротника в ночь на Ивана Купала обретет удачу, богатство, славу и найдет свою любовь. По легенде, искать цветок, который расцветает ровно в полночь необходимо в одиночестве - только так удастся его найти. Никто доподлинно не знает, как выглядит цветок папоротника, так как его еще не находили ни разу. Однако известно одно - цвет папоротника светится в темноте.

Ивана Купала: Приметы и обряды праздника pinterest.com

Приметы и обряды на Ивана Купала: травы

Существует и обычай собирать травы в ночь Ивана Купала. Травы, которые собраны до восхода солнца, считаются магическими и обладают мистической силой. Эти травы необходимо засушить, а затем целебными отварами поить больных людей и изгонять злых духов, а также привлекать удачу и достаток в дом. Одними из самых популярных трав, которые собирали в эту ночь, были крапива, мать-мачеха, душица, багульник и полынь.

Приметы и обряды на Ивана Купала: рассвет

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Главное в эту ночь - не спать, так как считается, что потревоженные злые духи тоже не дремлят. Бытует мнение, что шумные гуляния и пляски отпугивают ведьм, колдунов, русалок и леших. Кроме того, тех, кто встретит рассвет ждет заряд энергией на весь год - согласно поверью, на рассвет приходится пик природных сил, которыми можно напитаться и зарядиться на весь год.

Ивана Купала: Приметы и обряды праздника pinterest.com

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