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Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?

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Как использовать уксус правильно?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
depositphotos.com

Уксус незаменим в доме. Его используют в приготовлении пищи, также он нашел широкое применение в уборке дома. Порой кажется, что нет такого загрязнения, с которым не справится уксус. Но это не так. Ivona расскажет, в каких случаях использование уксуса будет уместным, а когда он может нанести серьезный ущерб загрязненным поверхностям.

Что можно чистить уксусом?

Для очистки окон или зеркал можно приготовить моющее средство на основе белого уксуса: на 1 литр воды используют столовую ложку уксуса, затем распыляют жидкость и протирают тряпкой. После высыхания смывать средство не нужно.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
pinterest.com

  • Кухонные полотенца

Для того чтобы сделать огрубевшую ткань мягче, в отделение стиральной машины для моющих средств добавьте 100 мл уксуса. Запустите обычный режим стирки, порошок использовать не нужно. Кислота смягчит ткань и уберет с волокон лишние отложения. После этой процедуры полотенца нужно перестирать вручную с моющим средством или в стиральной машине.

  • Ковры

Уксус подходит для удаления свежих пятен с ковров, например, следов пролитого вина или мочи домашних питомцев. Для этого уксус смешивают с жидким моющим средством (1:1) и разбавляют теплой водой. Полученную смесь наносят на пятно губкой, затем промакивают сухой тряпкой до исчезновения пятна и/или неприятного запаха.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
pinterest.com

В супермаркетах продукты нередко обрабатывают химическими составами для сохранения свежести. Обычная вода не всегда справляется с удалением пестицидов, тогда на помощь может прийти столовый уксус. Его смешивают с водой (1:3) и полученным средством протирают фрукт и овощи. Затем дополнительно промывают в теплой воде.

  • Клей

Для удаления остатков клея с поверхностей достаточно протереть липкое место тяпкой или ватным диском, смоченным в уксусе.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
pinterest.com

Что нельзя обрабатывать уксусом?

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    Гранитные и мраморные поверхности (кислота может повредить поверхность камня)
  • Собирать остатки разбитого яйца (при контакте с уксусом белок свернется, значительно усложнив уборку)
  • Твердые породы дерева (особенно это касается паркета и лакированных поверхностей)
  • Застарелые, въевшиеся пятна на ткани (такой способ очистки малоэффективен; уксус необходимо использовать в разведенном виде, в смеси с другими чистящими средствами; для нежных тканей, вроде шелка и кашемира, уксус может стать губительным).

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как и чем самостоятельно ароматизировать дом.

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Теги: уксус, уксус в хозяйстве, уборка, уборка в доме, полезные советы
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Источник: ivona)bigmir.net

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