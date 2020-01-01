Почему не удается поднять самооценку: ответ психолога
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Адекватная самооценка влияет на все сферы жизни. Уверенность в своих силах помогает добиваться успеха и чувствовать себя счастливым. Но что, если твоя самооценка «хромает»? И ты даже пытаешься ее повысить, но ничего не получается? Почему так происходит, и как стать более уверенной в себе, рассказала психолог реалити «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова.
Под лежачий камень
Как поднять самооценку? Этот вопрос слышу довольно часто. А ведь ответ на него, на самом деле, очень прост. Высокая самооценка − это результат наших конкретных действий. Мы становимся увереннее в себе, когда видим положительные результаты собственных поступков.
Когда делаем что-то, и у нас получается. Когда видим, что сегодня я сделала лучше, чем вчера. Когда уровень умений, знаний, эффективности повысился.
Но проблема в том, что большинство тех, кто хочет поднять самооценку и повысить собственную уверенность, вообще не доходят до уровня «я делаю», а остаются лишь на позиции «я хочу». В этом случае вряд ли стоит надеться на то, что человек получит желаемый результат, и его самооценка повыситься.
Только конкретные действия и конкретный результат заставляют нас иначе к себе относиться и больше себя уважать.
Кстати, конкретные изменения участниц реалити «Від пацанки до панянки» также положительно повлияли на их самооценку. И если вы хотите стать лучше, заполняйте анкету на сайте Нового канал и приходите на кастинг пятого сезона.
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