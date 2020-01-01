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Лунный календарь окрашивания волос на август 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в последний месяц лета 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
pinterest.com

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, окрасить волосы в августе 2020 года, подскажет Ivona.

1 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Смелые эксперименты с цветом принесут вам успех в любовных делах.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
pinterest.com

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2 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Неблагоприятный день для окрашивания.

3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Окрашивание возможно лишь в оттенки, приближенные к вашему естественному цвету.

4 августа 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Идеальный день для маскировки отросших корней, мелирования или колорирования.

5 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Любое окрашивание сегодня окажется крайне удачным.

6 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Если в жизни не хватает ярких красок, экстремальный цвет волос надолго поднимет вам настроение.

7 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Смело экспериментируйте с цветами и оттенками.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
pinterest.com

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8 августа 2020 - Луна убывающая, в Овне. Для окрашивания лучше выбрать естественный оттенки - это привлечет успех в профессиональной деятельности.

9 августа 2020 - Луна убывающая, в Овне. Неблагоприятный день для смены цвета.

10-12 августа 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Не все перемены - к лучшему. Не рискуйте своими волосами.

13 августа 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Темное окрашивание - к финансовому успеху.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
burst.shopify.com

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14 августа 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. День подходит исключительно для оздоровительных процедур.

15 августа 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание возможно, но лишь в естественные оттенки натуральными красителями.

16 августа 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание, тонирование, маскировка корней - все, что связано со сменой цвета в этот день принесет вам удачу.

17 августа 2020 - Луна убывающая, во Льве. При выборе цвета руководствуйтесь настроением, ваша интуиция вас не подведет!

18 августа 2020 - Луна убывающая, во Льве. Крайне неблагоприятный день для окрашивания волос.

19 августа 2020 - Новолуние в Деве. Для окрашивания лучше выбрать натуральные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
burst.shopify.com

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20 августа 2020 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание пагубно отразится на здоровье ваших волос.

21 августа 2020 - Луна растущая, в Деве. Сегодня возможно лишь освежение уже имеющейся покраски.

22 августа 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для окрашивания в светлые оттенки.

23 августа 2020 - Луна растущая, в Весах. Эксперименты лучше отложить до более удачных дней.

24 августа 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. С новым окрашиванием вы почувствуете себя на вершине мира.

25 августа 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Не самый удачный период для окрашивания волос.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
burst.shopify.com

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26-27 августа 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание возможно лишь естественными красителями в оздоровительных целях.

28 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Нейтральный день для любого вида окрашиваний.

29 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Для окрашивания лучше выбрать темны оттенки.

30 августа 2020 - Луна растущая, в Водолее. Сегодня все буйство красок в вашем распоряжении.

31 августа 2020 - Луна растущая, в Водолее. Окрашивание возможно, но лишь в крайних случаях.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в августе 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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