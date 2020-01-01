Лунный календарь окрашивания волос на август 2020
Когда лучше всего, согласно лунному календарю, окрасить волосы в августе 2020 года, подскажет Ivona.
1 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Смелые эксперименты с цветом принесут вам успех в любовных делах.
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2 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Неблагоприятный день для окрашивания.
3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Окрашивание возможно лишь в оттенки, приближенные к вашему естественному цвету.
4 августа 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Идеальный день для маскировки отросших корней, мелирования или колорирования.
5 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Любое окрашивание сегодня окажется крайне удачным.
6 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Если в жизни не хватает ярких красок, экстремальный цвет волос надолго поднимет вам настроение.
7 августа 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Смело экспериментируйте с цветами и оттенками.
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8 августа 2020 - Луна убывающая, в Овне. Для окрашивания лучше выбрать естественный оттенки - это привлечет успех в профессиональной деятельности.
9 августа 2020 - Луна убывающая, в Овне. Неблагоприятный день для смены цвета.
10-12 августа 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Не все перемены - к лучшему. Не рискуйте своими волосами.
13 августа 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Темное окрашивание - к финансовому успеху.
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14 августа 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. День подходит исключительно для оздоровительных процедур.
15 августа 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание возможно, но лишь в естественные оттенки натуральными красителями.
16 августа 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание, тонирование, маскировка корней - все, что связано со сменой цвета в этот день принесет вам удачу.
17 августа 2020 - Луна убывающая, во Льве. При выборе цвета руководствуйтесь настроением, ваша интуиция вас не подведет!
18 августа 2020 - Луна убывающая, во Льве. Крайне неблагоприятный день для окрашивания волос.
19 августа 2020 - Новолуние в Деве. Для окрашивания лучше выбрать натуральные оттенки.
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20 августа 2020 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание пагубно отразится на здоровье ваших волос.
21 августа 2020 - Луна растущая, в Деве. Сегодня возможно лишь освежение уже имеющейся покраски.
22 августа 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для окрашивания в светлые оттенки.
23 августа 2020 - Луна растущая, в Весах. Эксперименты лучше отложить до более удачных дней.
24 августа 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. С новым окрашиванием вы почувствуете себя на вершине мира.
25 августа 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Не самый удачный период для окрашивания волос.
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26-27 августа 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание возможно лишь естественными красителями в оздоровительных целях.
28 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Нейтральный день для любого вида окрашиваний.
29 августа 2020 - Луна растущая, в Козероге. Для окрашивания лучше выбрать темны оттенки.
30 августа 2020 - Луна растущая, в Водолее. Сегодня все буйство красок в вашем распоряжении.
31 августа 2020 - Луна растущая, в Водолее. Окрашивание возможно, но лишь в крайних случаях.
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в августе 2020.
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