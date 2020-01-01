Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День ангела Ирины: приметы и поздравления

Комментариев: 0
29 апреля отмечается тройной праздник. Спешите поздравить свои знакомых и любимых Ирин!
День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

29 апреля по народным поверьям наступает праздник Арины-Урви берега, по церковному календарю сегодня чтут память Солунских сестер-мучениц - Ирины, Агапии и Хионии. Православные христиане также отмечают именины Ирины. Ivona расскажет, что значит имя Ирина, о характере девушек с этим именем, приметах в день праздника и о том, как же поздравить Ирин с Днем ангела.

Читай также: Полнолуние и Новолуние в мае 2020: даты и астрологический прогноз

Значение имени “Ирина“

Происхождение имени древнегреческое. Считается, что оно пошло от имени греческой богини Эйрены, которая отвечала на Олимпе за мир и спокойствие. Исходя из этого,  многие лингвисты так и переводят с древнегреческого имя Ирина - покой и мир. Предполагается, что именно эта характеристика накладывает неизгладимый отпечаток на судьбу носительницы имени.

День Ирины - приметы и обычаи

Если на 29 апреля выпала теплая, солнечная погода, сегодня можно смело высаживать рассаду, ухаживать за садом и огородом, наводить порядки. Арина считается покровительницей женщин и природы (в особенности растений). Поэтому в этот день нельзя плохо относиться как к тем, так и к другим, предаваться унынию, ссориться, а также жечь сухую листву, старую солому, костры и пр.

День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

Характер Ирины

Такие девушки, как правило, решительны, целеустремленны и дружелюбны. На первый взгляд может показаться, что перед вами - железная леди, которая видит цель, но не видит препятствий. На самом деле в достижении своих целей Ирина не остановится ни перед чем, она - настоящий трудоголик, часто страдающий “синдромом отличницы“. Возможно, именно это и помогает ей строить успешную карьеру. К созданию семьи Ирина не стремится, однако ценит близких и всячески им помогает. Если все же связывает свою жизнь с мужчиной, то только с равным себе и на равных условиях. Детей любит, многие отмечают, что у Ирины - врожденный талант педагога. Окружающие также нередко отмечают ее необыкновенное везение. На самом деле это - не просто удача, сопровождающая Ирину по жизни. Это - необычайно развитая интуиция, которой девушка доверяет и умеет с ней управляться.

Читай также: Рейтинг самых популярных сериалов в мире

Совместимость с мужскими именами

Самые крепкие союзы Ирины строят с Александрами, Анатолиями, Андреями, Антонами, Викторами, Виталиями, Владимирами, Глебами, Дмитриями, Игорями, Львами и Петрами.

Не складываются у Ирин отношения с Валентинами, Василиями, Даниилами, Иванами, Ильями, Олегами, Павлами и Егорами.

День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

Поздравления с Днем Ирины

***

Очень много для Иришки
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Была рядышком с тобой.

На душе - весны и лета,
В теле - бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира -
Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!

День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

***

Читай также: Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские

Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая -
В чем-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.

***

Поздравляю тебя, Ирина,
И желаю вселенского счастья,
Чтобы жизнь была сладкой и длинной,
И задор никогда не кончался,

Чтоб дарили тебе постоянно
Комплименты, цветы и подарки,
И чтоб ты была самой желанной,
Жизнерадостной, доброй и яркой!

День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

***

“Ирина“ значит “мир“, считали греки.
Ты целый мир в себе сумела воплотить:
Так будь же счастлива, прекрасная, навеки
И просто поздравления прими!

Пускай тебя преследует удача,
И пусть без спроса радость входит в дом -
Всё будет только так, и не иначе.
Тебе везёт пусть в случае любом!

***

Читай также: Прогноз магнитных бурь на май 2020

Ирина, что тебе желать?
Наверно, счастья, больше смеха.
Печалей, горестей не знать
И быть заложницей успеха.

Любить, любимой быть самой,
Работа радость пусть приносит,
Быть избалованной судьбой
И помогать тем, кто попросит!

День ангела Ирины: приметы и поздравления
День ангела Ирины: приметы и поздравления
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты отмечаются в мае.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: именины, совместимость партнеров, Ирина, поздравления, поздравления в стихах, день ангела, поздравления с именинами, приметы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь