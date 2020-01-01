29 апреля отмечается тройной праздник. Спешите поздравить свои знакомых и любимых Ирин!

29 апреля по народным поверьям наступает праздник Арины-Урви берега, по церковному календарю сегодня чтут память Солунских сестер-мучениц - Ирины, Агапии и Хионии. Православные христиане также отмечают именины Ирины. Ivona расскажет, что значит имя Ирина, о характере девушек с этим именем, приметах в день праздника и о том, как же поздравить Ирин с Днем ангела.

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Значение имени “Ирина“

Происхождение имени древнегреческое. Считается, что оно пошло от имени греческой богини Эйрены, которая отвечала на Олимпе за мир и спокойствие. Исходя из этого, многие лингвисты так и переводят с древнегреческого имя Ирина - покой и мир. Предполагается, что именно эта характеристика накладывает неизгладимый отпечаток на судьбу носительницы имени.

День Ирины - приметы и обычаи

Если на 29 апреля выпала теплая, солнечная погода, сегодня можно смело высаживать рассаду, ухаживать за садом и огородом, наводить порядки. Арина считается покровительницей женщин и природы (в особенности растений). Поэтому в этот день нельзя плохо относиться как к тем, так и к другим, предаваться унынию, ссориться, а также жечь сухую листву, старую солому, костры и пр.

День ангела Ирины: приметы и поздравления pinterest.com

Характер Ирины

Такие девушки, как правило, решительны, целеустремленны и дружелюбны. На первый взгляд может показаться, что перед вами - железная леди, которая видит цель, но не видит препятствий. На самом деле в достижении своих целей Ирина не остановится ни перед чем, она - настоящий трудоголик, часто страдающий “синдромом отличницы“. Возможно, именно это и помогает ей строить успешную карьеру. К созданию семьи Ирина не стремится, однако ценит близких и всячески им помогает. Если все же связывает свою жизнь с мужчиной, то только с равным себе и на равных условиях. Детей любит, многие отмечают, что у Ирины - врожденный талант педагога. Окружающие также нередко отмечают ее необыкновенное везение. На самом деле это - не просто удача, сопровождающая Ирину по жизни. Это - необычайно развитая интуиция, которой девушка доверяет и умеет с ней управляться.

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Совместимость с мужскими именами

Самые крепкие союзы Ирины строят с Александрами, Анатолиями, Андреями, Антонами, Викторами, Виталиями, Владимирами, Глебами, Дмитриями, Игорями, Львами и Петрами.

Не складываются у Ирин отношения с Валентинами, Василиями, Даниилами, Иванами, Ильями, Олегами, Павлами и Егорами.

День ангела Ирины: приметы и поздравления pinterest.com

Поздравления с Днем Ирины

***

Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе - весны и лета,

В теле - бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира -

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

День ангела Ирины: приметы и поздравления pinterest.com

***

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Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая -

В чем-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

Поздравляю тебя, Ирина,

И желаю вселенского счастья,

Чтобы жизнь была сладкой и длинной,

И задор никогда не кончался,

Чтоб дарили тебе постоянно

Комплименты, цветы и подарки,

И чтоб ты была самой желанной,

Жизнерадостной, доброй и яркой!

День ангела Ирины: приметы и поздравления pinterest.com

***

“Ирина“ значит “мир“, считали греки.

Ты целый мир в себе сумела воплотить:

Так будь же счастлива, прекрасная, навеки

И просто поздравления прими!

Пускай тебя преследует удача,

И пусть без спроса радость входит в дом -

Всё будет только так, и не иначе.

Тебе везёт пусть в случае любом!

***

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Ирина, что тебе желать?

Наверно, счастья, больше смеха.

Печалей, горестей не знать

И быть заложницей успеха.

Любить, любимой быть самой,

Работа радость пусть приносит,

Быть избалованной судьбой

И помогать тем, кто попросит!

День ангела Ирины: приметы и поздравления pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты отмечаются в мае.

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