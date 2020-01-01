День ангела Ирины: приметы и поздравления
29 апреля по народным поверьям наступает праздник Арины-Урви берега, по церковному календарю сегодня чтут память Солунских сестер-мучениц - Ирины, Агапии и Хионии. Православные христиане также отмечают именины Ирины. Ivona расскажет, что значит имя Ирина, о характере девушек с этим именем, приметах в день праздника и о том, как же поздравить Ирин с Днем ангела.
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Значение имени “Ирина“
Происхождение имени древнегреческое. Считается, что оно пошло от имени греческой богини Эйрены, которая отвечала на Олимпе за мир и спокойствие. Исходя из этого, многие лингвисты так и переводят с древнегреческого имя Ирина - покой и мир. Предполагается, что именно эта характеристика накладывает неизгладимый отпечаток на судьбу носительницы имени.
День Ирины - приметы и обычаи
Если на 29 апреля выпала теплая, солнечная погода, сегодня можно смело высаживать рассаду, ухаживать за садом и огородом, наводить порядки. Арина считается покровительницей женщин и природы (в особенности растений). Поэтому в этот день нельзя плохо относиться как к тем, так и к другим, предаваться унынию, ссориться, а также жечь сухую листву, старую солому, костры и пр.
Характер Ирины
Такие девушки, как правило, решительны, целеустремленны и дружелюбны. На первый взгляд может показаться, что перед вами - железная леди, которая видит цель, но не видит препятствий. На самом деле в достижении своих целей Ирина не остановится ни перед чем, она - настоящий трудоголик, часто страдающий “синдромом отличницы“. Возможно, именно это и помогает ей строить успешную карьеру. К созданию семьи Ирина не стремится, однако ценит близких и всячески им помогает. Если все же связывает свою жизнь с мужчиной, то только с равным себе и на равных условиях. Детей любит, многие отмечают, что у Ирины - врожденный талант педагога. Окружающие также нередко отмечают ее необыкновенное везение. На самом деле это - не просто удача, сопровождающая Ирину по жизни. Это - необычайно развитая интуиция, которой девушка доверяет и умеет с ней управляться.
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Совместимость с мужскими именами
Самые крепкие союзы Ирины строят с Александрами, Анатолиями, Андреями, Антонами, Викторами, Виталиями, Владимирами, Глебами, Дмитриями, Игорями, Львами и Петрами.
Не складываются у Ирин отношения с Валентинами, Василиями, Даниилами, Иванами, Ильями, Олегами, Павлами и Егорами.
Поздравления с Днем Ирины
***
Очень много для Иришки
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Была рядышком с тобой.
На душе - весны и лета,
В теле - бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
***
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира -
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
***
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Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая -
В чем-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
***
Поздравляю тебя, Ирина,
И желаю вселенского счастья,
Чтобы жизнь была сладкой и длинной,
И задор никогда не кончался,
Чтоб дарили тебе постоянно
Комплименты, цветы и подарки,
И чтоб ты была самой желанной,
Жизнерадостной, доброй и яркой!
***
“Ирина“ значит “мир“, считали греки.
Ты целый мир в себе сумела воплотить:
Так будь же счастлива, прекрасная, навеки
И просто поздравления прими!
Пускай тебя преследует удача,
И пусть без спроса радость входит в дом -
Всё будет только так, и не иначе.
Тебе везёт пусть в случае любом!
***
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Ирина, что тебе желать?
Наверно, счастья, больше смеха.
Печалей, горестей не знать
И быть заложницей успеха.
Любить, любимой быть самой,
Работа радость пусть приносит,
Быть избалованной судьбой
И помогать тем, кто попросит!
Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты отмечаются в мае.
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